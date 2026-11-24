i Katharina Truppe holte den einzigen Podestplatz in dieser Saison. GEPA Bittere Ski-Bilanz ÖSV-Damen haben nur halb so viele Punkte wie Albanien Ein Podestplatz in sechs Rennen! Österreichs Ski-Asse enttäuschen zum Saisonstart. Auch die Herren liegen nur knapp vor Brasilien. Von Sport Heute 24.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Rennen, ein Podestplatz! Österreichs Ski-Team legte einen enttäuschenden Start in den Weltcup-Winter hin. Einzig Katharina Truppe schaffte es als Slalom-Dritte in Levi auf das Stockerl.

Besonders bitter ist der Blick auf die Nationenwertung. Die ÖSV-Damen sammelten bislang 132 Punkte – nur rund halb so viele wie Albanien (260), das mit Lara Colturi eine einzige Weltklasse-Läuferin ins Rennen schickt.

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Bei den Herren sieht es kaum besser aus. Österreich hält bei 211 Punkten, liegt damit nur elf Zähler vor Brasilien (200) mit Superstar Lucas Braathen, der in Gurgl sogar leer ausging.

ÖSV hofft auf Speed-Asse

Alpin-Direktor Christian Mitter setzt nun auf die Rennen in Nordamerika. "Von den acht Disziplinen der Männer und Frauen ist der Super-G unsere stärkste Disziplin", stellt er klar

Am Wochenende stehen für die Herren in Copper Mountain ein Super-G und ein Riesentorlauf auf dem Programm. Die Damen bestreiten in Killington einen Riesentorlauf und einen Slalom.