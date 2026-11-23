Lange Zwangspause für Mary Bocock. Die US-Amerikanerin meldete sich per Instagram aus dem Krankenhaus und schrieb: "Nicht das beste Update. Ich habe mein Kreuzband und mein Seitenband gerissen und werde für den Rest der Saison ausfallen."
Bitter für die 23-Jährige. Bocock, die bei den Olympischen Winterspielen in Cortina am Start war, wollte heuer im Weltcup angreifen, sich etablieren. Mit Rang elf in Soldeu (And) konnte sie im März bereits aufzeigen.
Die Rossignol-Athletin nimmt die Situation mit Galgenhumor. "Immerhin liebe ich Brettspiele und meine Freunde", witzelte sie.
Unter dem Posting sammelten sich rasch die Genesungswünsche. Unter anderen kommentierten Lindsey Vonn, Nina Ortlieb, Paula Moltzan, Emma Aicher und Federica Brignone das Foto aus dem Krankenbett.
Der Weltcup wird am 28. November in Killington fortgesetzt. Ein Riesentorlauf und ein Slalom stehen auf dem Programm.