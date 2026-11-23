i In Sölden war Mary Bocock noch am Start. GEPA, Instagram Vonn und ÖSV-Star leiden mit Saison-Aus für Ski-Juwel nach Kreuzbandriss Für US-Läuferin Mary Bocock ist die Saison gelaufen. Die 23-Jährige hat sich Kreuz- und Seitenband gerissen, kann heuer nicht mehr starten. Von Sport Heute 23.11.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange Zwangspause für Mary Bocock. Die US-Amerikanerin meldete sich per Instagram aus dem Krankenhaus und schrieb: "Nicht das beste Update. Ich habe mein Kreuzband und mein Seitenband gerissen und werde für den Rest der Saison ausfallen."

Die Partner von Lindsey Vonn i ?

Bitter für die 23-Jährige. Bocock, die bei den Olympischen Winterspielen in Cortina am Start war, wollte heuer im Weltcup angreifen, sich etablieren. Mit Rang elf in Soldeu (And) konnte sie im März bereits aufzeigen.

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Die Rossignol-Athletin nimmt die Situation mit Galgenhumor. "Immerhin liebe ich Brettspiele und meine Freunde", witzelte sie.

Unter dem Posting sammelten sich rasch die Genesungswünsche. Unter anderen kommentierten Lindsey Vonn, Nina Ortlieb, Paula Moltzan, Emma Aicher und Federica Brignone das Foto aus dem Krankenbett.

Der Weltcup wird am 28. November in Killington fortgesetzt. Ein Riesentorlauf und ein Slalom stehen auf dem Programm.