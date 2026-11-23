i Raffael Zimmermann flog ins Rampenlicht. Imago Drei Podestplätze bei Debüt ÖSV-Sensation: "Ich kann es noch immer nicht glauben" Raffael Zimmermann sprang in Lillehammer ins Rampenlicht, belegte bei seiner Weltcup-Premiere drei (!) Stockerlplätze. Coach Andreas Widhölzl staunt. Von Sport Heute 23.11.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traum-Wochenende für Skispringer Raffael Zimmermann! Der 23-jährige Tiroler stand beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer gleich drei Mal am Stockerl.

Nach Rang drei im Mixed-Team am Freitag und einem weiteren dritten Platz beim Einzel am Samstag wurde der Youngster am Sonntag sogar Zweiter. Lediglich 0,2 Punkte fehlten auf die ganz große Sensation.

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Spannend: Zimmermann war erst kurzfristig für den verletzten Jonas Schuster ins österreichische Aufgebot nachgerückt – und sicherte sich ein "Fixleiberl" für die nächsten Stationen.

"Mir ist es völlig wurscht, dass nur 0,2 Punkte auf den Sieg gefehlt haben. Natürlich habe ich mir im Nachhinein schon gedacht, dass das noch einmal das i-Tüpfelchen gewesen wäre. Aber ich glaube, mit diesem Ergebnis hat kaum jemand gerechnet, ich selbst am allerwenigsten", grinste der ÖSV-Adler.

"Ich bin mit dem zweiten Platz so unglaublich happy und kann es noch immer nicht richtig glauben. Es ist einfach richtig geil! Jetzt freue ich mich auf Ruka, wo ich die Schanze noch gar nicht kenne. Wenn ich diese Lockerheit nach Finnland mitnehmen kann, dann kann es dort genauso gut weitergehen."

Cheftrainer Andreas Widhölzl: "Der Raffi ist extrem cool geblieben und hat einen Wahnsinnsjob gemacht. Auch der Rest der Mannschaft ist sehr gut unterwegs. Insgesamt sind wir absolut auf dem richtigen Weg und können mit diesem Wochenende sehr zufrieden sein. Besonders schön ist, dass nach dem bitteren Ausfall von Jonas Schuster mit Raffi gleich der nächste junge Athlet nachrückt und vorne mitspringt. Das zeigt, wie gut unsere Nachwuchsarbeit funktioniert und wie effektiv das gesamte System zusammenarbeitet."