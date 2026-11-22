i Joshua Sturm GEPA pictures Lichtblick bei Krisenstart Größte ÖSV-Hoffnung! Sturm zeigt auch in Gurgl auf Der ÖSV startete holprig in die neue Skisaison. Die starken Zeiten von Joshua Sturm lassen Fans von einem neuen Star hoffen. Von Sport Heute 22.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rang 3 in Levi, jetzt Fünfter in Gurgl! Joshua Sturm kann im Slalom trotz hoher Startnummer mit den Besten der Welt mithalten. Was dem Tiroler vorige Woche im ersten Durchgang in Finnland gelungen war, bestätigte der 25-Jährige nun mit einem weiteren starken Auftakt beim Heimrennen von Gurgl.

In Levi folgte der Ausfall. Von Nervosität ist bei der neuen Skihoffnung der österreichischen Ski-Techniker dennoch keine Spur.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

Sturm: "Ich war in Levi auch entspannt. Wenn ich international mitmischen will, muss ich im Zweiten auch Gas geben. Mit dem Fünften kann ich mich nicht zurücklehnen."

Über seine Fahrt sagt er: "Es war nicht mehr ganz so einfach. Ich glaube, dass ich mit der Nummer schon zufrieden sein kann."

Vor der Entscheidung (Start: 13.30 Uhr, "Heute"-Liveticker) trennen Sturm 0,75 Sekunden vom führenden Norweger Timon Haugan. Nur eine Hundertstelsekunde hinter seinem Landsmann lauert Atle Lie McGrath. Dahinter: Armand Marchant (Bel, +0,44 Sekunden) und Clement Noel (Fra, +0,55). Mit Michael Matt (+0,89) zeigte ein ÖSV-Kollege mit Zwischenrang acht auf. Dominator Lucas Pinheiro Braathen schied nach zwei Saisonsiegen in Gurgl früh aus.

Warum das besonders beachtlich ist? Zuletzt hatte es in Levi mit nur einem Top-30-Platz eine kräftige Watschn gesetzt (Johannes Strolz als 22.). Die ÖSV-Frauen gingen am Samstag beim Gurgl-Slalom komplett leer aus. Früh in der Saison machte sich im und rund um den Skiverband deshalb schon Krisenstimmung breit.

Lichtblicke wie der Speed von einem Fahrer der nachrückenden Generation sind daher speziell in Abwesenheit des noch angeschlagenen Slalom-Stars Manuel Feller für das rot-weiß-rote Skiherz von immenser Bedeutung.