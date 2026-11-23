i ÖSV-Präsidentin Stadlober (r.): "Jeder kann Fehler machen." GEPA pictures "Es ist eine Watschen" ÖSV-Boss: "Jetzt kann man nicht auf den Tisch hauen" Kein Stockerlplatz beim Heim-Weltcup in Gurgl! Nach dem Slalom-Debakel der ÖSV-Damen fordert Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober Antworten. Von Sport Heute 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft beim ÖSV! Der Heim-Weltcup in Gurgl wurde für Österreichs Ski-Stars zum Wochenende der Enttäuschungen. Besonders bitter: Im Damen-Slalom schaffte es keine einzige Österreicherin in die Top 30. Auch bei den Herren blieb ein Stockerlplatz aus.

Immerhin konnte Michael Matt als Fünfter im Herren-Slalom die rot-weiß-rote Bilanz etwas aufpolieren. Doch die Stimmung im österreichischen Ski-Lager ist nach den enttäuschenden Ergebnissen angespannt.

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Stadlober fordert Aufklärung

Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober nahm nach dem Debakel Stellung. Noch will die 63-Jährige keine voreiligen Konsequenzen ziehen, fordert aber eine genaue Analyse.

"Jetzt kann man noch nicht auf den Tisch hauen, aber man muss über die Hintergründe reden", erklärte Stadlober.

Besonders das kollektive Scheitern der ÖSV-Damen im Slalom wirft Fragen auf. Stadlober, selbst erfolgreiche Slalom-Läuferin und Vize-Weltmeisterin von 1987, kennt die Schwierigkeiten der Disziplin aus eigener Erfahrung.

"Kein zweites Mal"

"Dass im Slalom Fehler passieren können, weiß ich aus eigener Erfahrung. Jeder kann Fehler machen - aber hoffentlich kein zweites Mal", stellte die Ski-Präsidentin klar.

Ein ÖSV-Debakel in dieser Dimension hat es seit der Einführung des Top-30-Punktesystems mit der Saison 1992/93 erst vier Mal im Ski-Weltcup gegeben. Und zwar beim Damen-Slalom in Park City 1997, beim Herren-Slalom in Alta Badia 2006, beim Damen-Riesentorlauf 2024 in Jasna und eben am Samstag in Gurgl beim Premieren-Erfolg der für Albanien startenden Lara Colturi.

Im Herren-Slalom gaben die Norweger den Ton an: Timon Haugan behielt vor Landsmann Eirik Hystad Solberg die Oberhand. Mit Matt und Joshua Sturm (12.), der zuvor in Levi als Halbzeit-Dritter ausgeschieden war, schafften es zwei ÖSV-Athleten in die Top 15. "Ich habe alles mobilisiert und reingehauen, das war gut", sagte Matt.

Lokalmatador Fabio Gstrein kam nicht über Platz 19 hinaus. "Am Ende ist es eine Watschen, wenn ich so weit hinten bin."