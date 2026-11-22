i Michael Matt jagt die Piste hinunter. GEPA pictures Dennoch unser Bester ÖSV-Star: "Bin den ganzen Tag krank im Bett gelegen" Michael Matt rettete am Sonntag beim Gurgl-Slalom als Fünfter die rot-weiß-rote Ski-Ehre. Dabei lag der Tiroler am Vortag noch krank im Bett. Von Sport Heute 22.11.2026, 19:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zufrieden, aber sichtlich müde: Michael Matt fehlten beim Slalom in Gurgl nur 23 Hundertstel auf seinen ersten Podestplatz seit Rang drei am selben Ort vor drei Jahren. Dabei ging der 33-Jährige angeschlagen ins Rennen.

"Ich glaube, wenn die Spannung nachlässt, dann haut es mich zusammen. Aber jetzt ist genug Zeit zum Auskurieren", sagte Matt. Der nächste Slalom steht erst in drei Wochen in Val d’Isere auf dem Programm.

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Er habe wohl einen Infekt, erklärte der Tiroler seine Beschwerden: "Nebenhöhlen und schwitzen, bei Fieber wäre ich nicht gestartet."

Mit seiner Leistung wendete Matt ein katastrophales Wochenende für den ÖSV ab. Die Diskussionen über das Abschneiden der Männer in Levi und jenes der Frauen am Vortag beschäftigen ihn allerdings kaum noch.

"Es ist mir mittlerweile egal", sagte er über die Debakel-Schlagzeilen. "Ich lese bewusst wenig bis gar nichts. Ich war schon bei ein paar Debakel oder Krisen dabei und weiß, dass es sehr schnell wieder in die andere Richtung gehen kann."

Wie schnell das gehen kann, zeigte Matt selbst im Ötztal. Noch am Freitag hatte er vor der Presse über Materialprobleme gesprochen. Sein Ski "pfeife" noch überhaupt nicht. In Levi habe es sich "angefühlt, als ob es dich auf der Kante bremst", schilderte er. "Da kriegst du fast einen Anfall."

Am Sonntag passte die Wahl dann. "Wir haben einen anderen Skiaufbau benutzt, der sich schneller lädt", erklärte Matt.