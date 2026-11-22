i Raffael Zimmermann ist der Aufsteiger der noch jungen Saison. IMAGO/newspix Kraft stürzt ab ÖSV-Sensationsmann fehlen nur 0,2 Punkte auf den Sieg Raffael Zimmermann belegte am Sonntag beim zweiten Skispringen in Lillehammer Rang zwei. 0,2 Punkte fehlten auf Kristoffer Eriksen Sundal (Nor). Von Sport Heute 22.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweites Einzel-Springen der Saison, zweiter Podestplatz für Raffael Zimmermann. Der 23-Jährige legte 24 Stunden nach Rang drei am Sonntag einen zweiten Platz nach. Am Ende fehlten lediglich 0,2 Punkte auf Premierensieger Kristoffer Eriksen Sundal (Nor). Isak Andreas Langmo (Nor) komplettierte in Lillehammer das Stockerl.

Vortagessieger Stephan Embacher belegte unmittelbar vor Jan Hörl Rang fünf. Daniel Tschofenig wurde Elfter, Clemens Aigner Zwölfter.

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Bitter verlief der Bewerb für Stefan Kraft. Der ÖSV-Adler kam im ersten Durchgang nur auf 118,5 Meter, verpasste damit das Finale der besten 30 Springer klar.

"Ich bin zu flach rausgekommen, aber ich brauche eine gewisse Höhe, um meine Flugstärke auszuspielen. Es nervt, denn ich habe mir das nach einer guten Vorbereitung anders vorgestellt", analysierte Kraft: "Ich brauche jetzt ein paar Trainingseinheiten und ein paar gute Sprünge, um wieder voranzukommen."

Weiter geht der Skispringer-Weltcup am 28. und 29. November im finnischen Ruka.