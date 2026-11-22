i Joshua Sturm GEPA pictures Hirscher-Schützling siegt Matt Fünfter! ÖSV-Männer verpassen das Gurgl-Stockerl Nach dem Frauen-Debakel verpassen auch die ÖSV-Männer in Gurgl das Podest. Michael Matt zeigt aber mit Rang fünf auf. Von Sport Heute 22.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kein Stockerlplatz in Gurgl, aber ein versöhnliches Ende nach dem Horrorstart in die Slalom-Saison! Michael Matt raste am Sonntag im verschneiten Gurgl beim Heimrennen auf den fünften Platz und verpasste das Podium um 23 Hundertstelsekunden.

Nach der verpatzten Vorwoche in Levi (Johannes Strolz als Bester ÖSV-Läufer 22.) und der Nullnummer der Frauen am Samstag zeigte sich das Männerteam am Sonntag verbessert. Hinter Matt schrammte mit Joshua Sturm als Zwölfter an den Top 10 vorbei – zur Halbzeit war er noch auf dem fünften Platz. In Levi war Sturm als Zwischendritter ausgeschieden.

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Ganz oben jubelte indes ein Schützling von Marcel Hirscher über den Tagessieg. Der Norweger Timon Haugan fährt für die Hirscher-Marke Van Deer, siegte vor seinem Landsmann Eirik Solberg (+0,6 Sekunden) und dem Schweizer Tanguy Nef (+0,88). Technik-Dominator Lucas Pinheiro Braathen (Bra) schied bereits nach elf Fahrsekunden in Lauf eins mit einem Einfädler aus.

Nach Saalbach und Schladming siegte Haugan bereits zum dritten Mal in Österreich: "Es ist das wichtigste Land des Skisports."

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"So macht es wieder Spaß"

Matt: "Der fünfte Platz ist sehr gut, den Umständen entsprechend, wie ich beinander bin. Ich habe dort angeknüpft, wo ich im Vorjahr aufgehört habe. Ich kann sogar noch ein bisschen besser fahren. So macht es wieder Spaß."

Sturm: "Es war nicht das Ziel, dass ich im Zweiten zurückfalle. Ich denke, dass es ein bisschen im Hinterkopf mitgefahren ist, dass ich Fünfter war. Es war eigentlich mein bestes Weltcupergebnis im Slalom. Trotzdem bin ich frustriert darüber, dass ich im zweiten Durchgang nicht gezeigt habe, was ich draufhabe."

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