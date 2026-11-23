i Ski-Ass Paris: Ärger vor dem Speed-Start GEPA pictures Ärger vor Speed-Start Ski-Star schimpft: "Kein einziges brauchbares Training" Dicke Luft bei den Ski-Stars in den USA! Vor dem Speed-Start in Copper Mountain sorgt Schneemangel für Ärger. Ein Österreicher warnt jetzt. Von Sport Heute 23.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ski-Show zur Primetime! Ab Samstag macht der Ski-Weltcup in den USA Station, steigen die Rennen in Österreich zur besten Sendezeit am Abend.

Die Ski-Stars in Amerika schieben aber vor den ersten Speed-Rennen Frust. In Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado fehlt der Schnee. Die Rennpiste musste deshalb tagelang gesperrt bleiben. Besonders Italiens Abfahrts-Ass Dominik Paris platzt langsam der Kragen.

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"Ich bin seit einer Woche hier, in dieser Zeit hatte ich kein einziges brauchbares Speed-Training", ärgert sich der 26-fache Weltcupsieger im "Blick". Die wenigen möglichen Läufe würden gerade einmal 30 Sekunden dauern.

Auf die Frage, ob er nicht trainieren wolle, reagierte Paris mit einer gehörigen Portion Sarkasmus: "Bei den jetzigen Bedingungen kommt es ungefähr auf dasselbe hinaus, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder am Trainingsstart stehe."

Österreicher kritisiert Weltcup-Planung

Auch der Österreicher Patrick Riml, früher Alpin-Direktor des US-Skiverbands und mittlerweile bei Red Bull tätig, schlägt Alarm. Ausgerechnet Copper Mountain wurde einst als Trainingszentrum für die Speed-Elite aufgebaut.

"Wir haben dieses Zentrum einst aufgebaut, damit hier sämtliche Teams vor dem Speed-Weltcup-Auftakt noch einmal ordentlich Abfahrt- und Super-G trainieren können", erklärt Riml.

Doch seit auf dem Hang selbst Weltcuprennen stattfinden, ist die Strecke für Trainings weitgehend gesperrt. Für Riml wird damit der ursprüngliche Zweck der Anlage verfehlt.

Rund zehn Zentimeter Neuschnee haben die Situation in Copper Mountain zuletzt etwas entspannt. Der Super-G am Samstag und der Riesentorlauf am Sonntag scheinen damit gesichert.

Größere Sorgen bereitet allerdings Beaver Creek. Dort ist die berühmte "Birds of Prey"-Strecke noch nicht ausreichend mit Schnee bedeckt. Sollten die geplanten Herren-Rennen ausfallen, könnten zusätzliche Bewerbe nach Copper Mountain verlegt werden.

Genau davor warnt Riml. Denn dann würde den Frauen vor ihren Speed-Rennen vom 11. bis 13. Dezember die Trainingsmöglichkeit fehlen.

"Wenn die Frauen ohne ordentliche Vorbereitung auf die sehr selektive Birds of Prey müssten, wirds richtig gefährlich werden", warnt der Österreicher.