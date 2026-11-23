i Philipp Raimund GEPA pictures "Bleibt respektvoll" Skiverband sperrt nach Kritik Facebook-Kommentare Die deutschen Skispringer erwischten einen schlechten Saisonstart. Die Kritik einiger Fans fiel heftig aus – der DSV reagierte auf Facebook. Von Sport Heute 23.11.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rang 15 für Philipp Raimund im ersten Lillehammer-Bewerb, Platz 20 im zweiten – der Olympiasieger war beim Weltcup-Auftakt der beste Skispringer Deutschlands. Eine Bruchlandung. So schlecht sind die DSV-Adler seit 16 Jahren nicht mehr in die Saison gestartet.

Entsprechend groß fiel die Kritik auf Social Media aus. "It's a wrap. Das erste Wochenende ist geschafft", schrieb der deutsche Skiverband auf Facebook. Rund 100 Personen reagierten – und übten zum Teil scharfe Kritik.

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"So läuft es, wenn man einen drittklassigen Trainer verpflichtet", lautete eines der harmloseren Postings. Beim Coach handelt es sich um den Steirer Andreas Mitter, der im April das Erbe von Stefan Horngacher antrat.

Fakt ist: Dem DSV wurde es zu bunt. Er reagierte und sperrte die Kommentar-Funktion mit dem Hinweis: "Liebe Skisprungfans, Leistungen kritisch zu diskutieren gehört zum Sport. Pauschale Urteile nach dem ersten Wettkampf der Saison helfen allerdings niemandem und erst recht nicht unseren Athleten. Der Winter ist noch lang, wir freuen uns, wenn ihr auch in schlechten Momenten hinter uns steht. Bitte bleibt fair und respektvoll."

Besser verläuft der Winter für Österreichs Springer. Stephan Embacher siegte zum Auftakt, Raffael Zimmermann belegte die Ränge zwei und drei. Auch andere Adler segelten in die Top-Ten.

Am Wochenende wird der Weltcup in Ruka (Fin) fortgesetzt.