i ÖSV-Alpinchef Mitter: "Wir werden uns durchkämpfen." GEPA pictures Keine Ausreden Nach Pleiten-Start setzt ÖSV-Boss auf diese drei Stars Die Ski-Fans in Österreich ärgern sich über den schlechten Start in die Saison. ÖSV-Alpinchef Christian Mitter macht Hoffnung. Von Sport Heute 24.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ski-Winter hat für die ÖSV-Stars mehr als enttäuschend begonnen.

Nach sechs Weltcuprennen steht gerade einmal ein einziger Podestplatz zu Buche. Bitter: Beim Heim-Slalom in Gurgl gingen die ÖSV-Frauen komplett leer aus. Bei den Männern verhinderte Michael Matt mit Rang fünf zumindest das nächste Debakel.

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Doch ausgerechnet nach dem enttäuschenden Wochenende in Tirol kehrt beim ÖSV die Zuversicht zurück. Alpinchef Christian Mitter blickt dem Weltcup-Auftakt der Speed-Asse in Nordamerika positiv entgegen.

Drei ÖSV-Stars machen Hoffnung

Am Samstag (28. November) steht in Copper Mountain der erste Super-G der Saison auf dem Programm. Und genau dort sieht Mitter die größten Chancen auf einen Befreiungsschlag.

"Im Männer-Super-G, unserer besten von acht Disziplinen bei Männern und Frauen, haben wir schon einige Anwärter dabei", erklärt der ÖSV-Alpinchef.

Vor allem Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz sorgen beim 47-Jährigen für Optimismus. "Da sind wir satt aufgestellt", betont Mitter.

Nach dem schwierigen Start sollen ausgerechnet die schnellen Männer für die Wende sorgen. "Wir werden uns durchkämpfen und stabil aus dem Ganzen rauskommen", kündigt der ÖSV-Boss an.

Lichtblick trotz Rückschlag

Ein Lichtblick der bisherigen Saison ist auch Joshua Sturm. Der 25-jährige Tiroler zeigte beim Slalom in Gurgl mit Rang fünf im ersten Durchgang groß auf, fiel nach Fehlern im Finale aber noch auf Platz elf zurück.

Mitter bleibt dennoch überzeugt: "Josh wird es hoffentlich schön langsam gewohnt, dass er vorne drin ist. Das passt auch."

Sturm reist ebenfalls nach Nordamerika, wo am 29. November in Copper Mountain und am 6. Dezember in Beaver Creek Riesentorläufe auf dem Programm stehen.

Auch bei den Frauen ist die Geduld langsam am Ende. Während Cornelia Hütter und die Speed-Spezialistinnen erst am 11. Dezember in Beaver Creek loslegen, stehen für die Technikerinnen zunächst Rennen in Killington und Mont Tremblant an.

Besonders Julia Scheib soll nach starken Trainingsleistungen wieder anschreiben. Doch Mitter will keine Ausreden mehr hören.

"Die Erwartung ist, dass wir das, was wir können, im Rennen zeigen", stellt er klar.

Immerhin gibt es auch beim Wetter positive Nachrichten. In Colorado sind die Temperaturen rechtzeitig gesunken, die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Damit steigen die Chancen, dass die geplanten Rennen stattfinden können.