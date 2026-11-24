i Cyprien Sarrazin steht vor seinem Weltcup-Comeback. IMAGO/NurPhoto "Es gibt Zweifel, Ängste" Nach Hirnblutung und Koma – Ski-Star vor Comeback Knapp zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio steht Ski-Star Cyprien Sarrazin vor seinem Weltcup-Comeback. Von Sport Heute 24.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Dezember 2024 kämpfte Cyprien Sarrazin nach einem schweren Trainingssturz in Bormio um sein Leben, lag mehrere Tage im Koma. Knapp zwei Jahre später steht der zweimalige Kitzbühel-Sieger nun vor dem wohl emotionalsten Rennen seiner Karriere.

Der französische Skiverband nominierte den 32-Jährigen am Montag für den ersten Super-G der Saison am Samstag in Copper Mountain. Damit könnte der zweifache Kitzbühel-Sieger erstmals seit seinem folgenschweren Unfall wieder ein Weltcuprennen bestreiten.

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Langer Kampf zurück auf die Skipiste

Sarrazin war im Dezember 2024 beim Abfahrtstraining auf der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio schwer zu Sturz gekommen. Dabei erlitt der Franzose unter anderem eine Hirnblutung. Es folgten mehrere Tage im Koma und eine monatelange Rehabilitation.

Der Weg zurück in den Spitzensport war auch von mentalen Herausforderungen geprägt. Anfang November gewährte Sarrazin bei einem Medientermin in Paris Einblicke in die schwierige Zeit.

"Es gibt immer Zweifel, Ängste", erklärte der Franzose, "aber wenn man an sich selbst glaubt, kann man davon überrascht werden, wie schnell sich die Dinge zum Guten wenden und wie weit man es bringen kann."

Bereits im September hatte Sarrazin bei einem Trainingslager in Argentinien wichtige Fortschritte gemacht. Nun steht der nächste große Schritt bevor.

Sarrazin begeisterte in Kitzbühel

Vor seinem schweren Unfall hatte sich der Franzose innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Speed-Fahrer der Welt entwickelt. In der Saison 2023/24 feierte Sarrazin seinen großen Durchbruch, triumphierte in der Abfahrt von Bormio und beim Super-G in Wengen.

Besonders beeindruckend waren seine Auftritte in Kitzbühel. Auf der legendären Streif gewann der Franzose innerhalb von zwei Tagen beide Abfahrten.