i ÖSV-Star Vincent Kriechmayr will in Copper Mountain angreifen. Gepa Streit vor Copper Mountain ÖSV mit Sonderbehandlung – Ski-Konkurrenz ist sauer Vor den Rennen in Copper Mountain gibt es Zündstoff. Österreichs Ski-Stars genießen bei den US-Gastgebern einen Vorteil, die Konkurrenz schiebt Frust. Von Sport Heute 24.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Speed-Asse haben in Copper Mountain einen entscheidenden Trainingsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Während die ÖSV-Stars ebenso wie die Norweger und die US-Amerikaner zwei Trainingseinheiten auf der Weltcup-Piste absolvieren dürfen, wird den übrigen Nationen lediglich eine zugestanden. Besonders bei den Schweizern und Deutschen sorgt die Ungleichbehandlung für Unmut.

Die Vorgeschichte macht die Entscheidung der US-Gastgeber besonders brisant. In der vergangenen Woche hatten die Veranstalter den Rennhang noch komplett für Trainings gesperrt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Ski-Stars mussten sich bei ihrer Vorbereitung auf den ersten Super-G der Saison mit kurzen Pistenabschnitten begnügen, auf denen eine Fahrt gerade einmal rund 30 Sekunden dauerte. Erst am Sonntagmorgen wurde die Sperre aufgehoben – allerdings nicht für alle Nationen im gleichen Umfang.

Deutscher Ski-Chef ist sauer

Die Schweizer Trainer legten bei der Mannschaftsführersitzung bereits Protest ein, allerdings ohne Erfolg. Auch Deutschlands Herren-Chef Christian Schwaiger macht seinem Ärger gegenüber dem Schweizer "Blick" Luft.

"Wenn wir hier eine Woche lang richtig gute Trainingsbedingungen vorgefunden hätten, hätte ich kein Problem damit, wenn drei andere Nationen ein paar Fahrten mehr auf dem Rennhang machen können. Aber weil wir hier bis am Sonntag nicht richtig trainieren konnten, müssten jetzt alle zusammenhalten. Leider ist das nicht der Fall."

Darum wird der ÖSV bevorzugt

Hinter der Sonderbehandlung der Österreicher steckt eine Kooperation mit den US-Amerikanern. Der ÖSV räumt den US-Stars in Sölden besondere Trainingsmöglichkeiten ein und profitiert nun in Colorado von der Zusammenarbeit. Auch mit den Norwegern pflegt der amerikanische Skiverband seit Jahren eine enge Kooperation.

Allerdings hatten auch die Schweizer den US-Amerikanern in der Vergangenheit besondere Trainingsmöglichkeiten geboten. Unter anderem durften diese exklusiv auf der WM-Piste in Crans-Montana sowie auf dem Gletscher in Zermatt trainieren.

Warum Marco Odermatt und Co. nun trotzdem das Nachsehen haben, könnte laut "Blick" mit einer Geschichte zusammenhängen, die mittlerweile fast zehn Jahre zurückliegt.

Alte Rechnung mit den Schweizern?

Vor der WM 2017 in St. Moritz hatten die Schweizer mit dem US-Verband einen ähnlichen Deal vereinbart. Im Gegenzug für bevorzugte Trainingsmöglichkeiten in Copper Mountain sollten die Amerikaner vor den Titelkämpfen auf der WM-Piste trainieren dürfen.

Während sich die US-Amerikaner an die Abmachung hielten, wurde das vereinbarte Training von der damaligen Schweizer Verbandsspitze nicht genehmigt. Ob die aktuelle Entscheidung der US-Gastgeber tatsächlich mit dem damaligen Wortbruch zusammenhängt, ist allerdings offen.

Die Schweizer geben sich trotz des Trainingsnachteils kämpferisch. Speed-Cheftrainer Reto Nydegger verweist auf die gute Vorbereitung in Zermatt und Chile und ist überzeugt, auch unter diesen Umständen konkurrenzfähig zu sein.

Am Samstag wird sich zeigen, welche Nation die Vorbereitung am besten genutzt hat. Der erste Super-G des WM-Winters soll um 19.45 Uhr österreichischer Zeit gestartet werden.