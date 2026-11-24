i Patrick Feurstein GEPA pictures Das komplette Aufgebot ÖSV vergibt letztes Ticket für den Herren-Speed-Start Die letzte Entscheidung ist gefallen! Patrick Feurstein sichert sich das letzte ÖSV-Ticket für den Super-G am Samstag in Copper Mountain. Von Sport Heute 24.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ÖSV-Aufgebot für den ersten Super-G der Saison steht! Patrick Feurstein hat sich den letzten Startplatz für das Speed-Rennen am Samstag in Copper Mountain (19.35 Uhr, live ORF 1) gesichert.

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Damit kommt es in den USA auch zum gemeinsamen Auftritt der Feurstein-Cousins. Neben Patrick gehört auch sein jüngerer Cousin Lukas zum zehnköpfigen rot-weiß-roten Aufgebot.

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Angeführt wird das ÖSV-Team von den Routiniers Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz. Komplettiert wird die Mannschaft von Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Daniel Hemetsberger, Andreas Ploier und Manuel Traninger.

Am Sonntag steht in Copper Mountain auch ein Riesentorlauf auf dem Programm. Dort gehen sechs Österreicher an den Start. Neben den beiden Feursteins sind Haaser, Schwarz, Stefan Brennsteiner und Joshua Sturm nominiert.

Für die heimischen Ski-Fans steht damit ein vollgepacktes Weltcup-Wochenende bevor. Nach dem Super-G am Samstag steigt der Riesentorlauf am Sonntag um 17.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr österreichischer Zeit.