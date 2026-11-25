i In Tremblant liegt zu wenig Schnee. GEPA pictures Ersatz wird gesucht Zu wenig Schnee! FIS muss Weltcup-Rennen absagen Die Rennen in Tremblant in Kanada müssen aufgrund der schlechten Schneeverhältnisse abgesagt werden. Von Sport Heute 25.11.2026, 08:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. und 6. Dezember hätten in Tremblant in Kanada zwei Riesentorläufe der Damen über die Bühne gehen sollen. Doch daraus wird jetzt nichts, die Rennen müssen aufgrund der Schneeverhältnisse abgesagt werden.

Das gab die FIS in einer Aussendung bekannt. Im vergangenen Jahr konnte ÖSV-Star Julia Scheib einen der beiden Riesentorläufe für sich entscheiden.

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Die FIS sucht nun kurzfristig nach einem Ersatzort, der die Rennen übernehmen könnte. Am kommenden Wochenende machen die Damen im amerikanischen Killington Halt. Dort werden ein Riesenslalom (Samstag ab 15.30 Uhr) und ein Slalom (Sonntag ab 16.30 Uhr) ausgetragen.