i Ski-Star Lindsey Vonn. IMAGO/ZUMA Press "Ich werde niemals..." Ski-Ikone Vonn richtet deutliche Warnung an ihre Fans Ski-Ikone Lindsey Vonn meldet sich mit einem dringenden Appell bei Instagram zu Wort. Sie warnte ihre große Fangemeinde vor Fake-Accounts. Von Sport Heute 24.11.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn hat eine eindringliche Warnung! Die US-Ski-Ikone arbeitet nach ihrem folgenschweren Olympia-Sturz und einer weiteren Operation an ihrem Comeback. Doch abseits der mühsamen Rehabilitation beschäftigt die 42-Jährige derzeit ein ganz anderes Problem. Auf Instagram wandte sich die Olympiasiegerin mit einer eindringlichen Warnung direkt an ihre Fans.

Der Grund: Immer mehr gefälschte Social-Media-Profile geben sich als die ehemalige Speed-Queen aus. "Leider wurde ich kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Reihe von Social-Media-Konten gibt, die sich als ich ausgeben, und es scheint, als hätte sich dieses Problem weiter ausgebreitet", erklärte Vonn. Mittlerweile seien sogar Accounts im Umlauf, die sich als Familienmitglieder der Amerikanerin ausgeben.

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Vonn: "Ich werde niemals..."

Die 42-Jährige stellte deshalb unmissverständlich klar: "Ich werde niemals jemanden über eines meiner Konten um Geld, Spenden, Geschenke oder persönliche Daten bitten oder privat Kontakt aufnehmen." Sie nutze ausschließlich ihre offiziellen, mit einem blauen Häkchen versehenen Social-Media-Profile. Auch über die Messenger-Dienste WhatsApp und Telegram sei die Ski-Ikone nicht erreichbar.

Die Partner von Lindsey Vonn i ?

Gleichzeitig bat Vonn ihre Anhänger um Mithilfe. Die Fans sollen verdächtige Profile direkt bei den jeweiligen Plattformen melden, damit diese überprüft und gegebenenfalls gelöscht werden können. Abschließend bedankte sich die US-Amerikanerin für die Unterstützung ihrer Anhänger und appellierte an diese, auf ihre Sicherheit im Internet zu achten.

Der große Traum vom Comeback

Sportlich steht Vonn unterdessen weiterhin ein langer Weg bevor. Bei ihrer jüngsten Operation wurden drei Platten und mehr als zehn Schrauben aus ihrem Bein entfernt. Die anschließende Rehabilitation absolviert die 42-Jährige größtenteils alleine zu Hause. Auch emotional setzt ihr die Situation zu, wie sie zuletzt in den sozialen Netzwerken durchblicken ließ.

Ihren großen Traum von einer Rückkehr in den Ski-Weltcup hat Vonn dennoch nicht aufgegeben. Ein Comeback im laufenden Winter ist zwar nicht geplant, dafür peilt die Olympiasiegerin eine Rückkehr in der kommenden Saison an. Dann wäre die US-Amerikanerin bereits 43 Jahre alt. Bis dahin steht für die Ski-Ikone die Genesung im Vordergrund.