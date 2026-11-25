i Peter Filzmaier ist mit der ÖSV-Saison unzufrieden. GEPA "Stehsätze und Leerformeln" ORF-Experte Filzmaier rechnet mit ÖSV-Stars ab Österreichs Ski-Team ist noch auf Formsuche – auf der Piste und vor den Mikrofonen. Politik-Experte und Sportfan Peter Filzmaier äußert seinen Unmut. Von Sport Heute 25.11.2026, 05:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Raphael Haaser war beim Weltcup-Auftakt in Sölden als Fünfter bester Österreicher, Johannes Strolz trug sich beim Levi-Slalom als 22. als stärkster ÖSV-Athlet in die Ergebnisliste ein, Michael Matt hielt in Gurgl mit Platz fünf die rot-weiß-roten Fahnen hoch.

Bei den Damen hießen unsere erfolgreichsten Pisten-Heldinnen Franziska Gritsch (9.) und Katharina Truppe (3.). Beim Gurgl-Torlauf schaffte es keine (!) Fahrerin ins Ranking.

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Zu viel (oder zu wenig) für Peter Filzmaier. Der Politikwissenschafter, meist für den ORF im Einsatz, ist als Sportfanatiker bekannt. Doch das heimische Ski-Team holt den Experten aktuell nicht ab. Das liegt nicht nur an den Ergebnissen, wie der 59-Jährige im aktuellen "Profil" schreibt.

Filzmaier stößt sich vor allem an der Außendarstellung der ÖSV-Stars – und vergleicht sie mit dem norwegischen Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Der 26-Jährige glänzt auf der Strecke und in Interviews. "Herr Braathen besucht Ausstellungen, kreiert Mode, lackiert sich die Nägel und meditiert. Sein Vorbild heißt Steve Jobs. Weil der Gründer von Apple in der einst erzkonservativen Computerbranche ein Revoluzzer war", schreibt Filzmaier.

Der nächste Satz hat es in sich: "Er ist als einzelner Mensch interessanter als die rot-weiß-rote Mannschaft in Summe." Das sitzt.

Aber: Der Polit-Profi untermauert seine Einschätzung. "Man sollte darüber nachdenken, warum ein extrem sportaffiner Weltkonzern mit Sitz in Österreich Braathen unterstützt – und gegenwärtig null Komma null ÖSV-Athleten den Kopfsponsor-Helm der Bullen tragen. Ob das allein an den Verbandsrichtlinien liegt? Oder sind österreichische Skifahrer lediglich so aufregend, wie dem schmelzenden Schnee zuzusehen?"

Zum Schluss hält Filzmaier fest: "Braathen ist die Antithese zu vielen alpenrepublikanischen Skifahrern, bei denen eine Armada von Pressesprechern und Werbeleuten dafür sorgt, dass sie bloß nichts Falsches sagen. Wem aber gefallen in ein Mikrofon geplapperte Stehsätze und Leerformeln? Das ist langweilig. Lucas Pinheiro Braathen macht da viel mehr Spaß."