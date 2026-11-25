i Eva Pinkelnig GEPA pictures Lang ersehntes Comeback ÖSV-Star beendet nach über 400 Tagen Leidenszeit Über 400 Tage musste Eva Pinkelnig auf diesen Moment warten. Jetzt feiert die ÖSV-Skispringerin ausgerechnet vor heimischem Publikum ihr Comeback. Von Sport Heute 25.11.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die lange Leidenszeit hat ein Ende! Eva Pinkelnig kehrt am Wochenende in den Skisprung-Weltcup zurück. Die 38-Jährige gibt in Hinzenbach ihr Comeback.

Ein schwerer Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo hatte die Vorarlbergerin im September des vergangenen Jahres außer Gefecht gesetzt.

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Die bittere Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innen- und Außenmeniskus sowie ein Knorpelschaden im linken Knie. Für die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin folgte eine monatelange Zwangspause.

Besonders bitter: Pinkelnig verpasste die gesamte Olympiasaison. Erst Mitte September wagte Österreichs Sportlerin des Jahres 2023 in Tschagguns wieder einen Sprung von der Schanze.

Den Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende im norwegischen Lillehammer ließ die ÖSV-Adlerin noch aus. Jetzt ist es aber so weit.

Beim Heim-Weltcup auf der Normalschanze in Hinzenbach stehen am Samstag (13.30 Uhr) und Sonntag (10.15 Uhr) zwei Einzelbewerbe auf dem Programm. Für Pinkelnig endet damit eine mehr als 400 Tage dauernde Weltcup-Pause.