i Federica Brignone GEPA pictures "Zu starke Schmerzen" Ski-Superstar verkündet überraschend Karriereende Federica Brignone zieht einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere. Die Doppel-Olympiasiegerin kämpft nach wie vor mit zu großen Schmerzen. Von Sport Heute 25.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Federica Brignone verabschiedet sich von der großen Ski-Bühne. Die Italienerin verkündete am Mittwoch mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram ihr Karriere-Ende.

Ausgerechnet die Rückkehr auf Schnee brachte der Doppel-Olympiasiegerin von Cortina die bittere Erkenntnis, dass eine Fortsetzung ihrer Karriere nicht mehr möglich ist.

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"Nach diesen beiden Tagen im Schnee ist mir klar geworden, dass mein Bein noch nicht vollständig genesen ist und ich immer noch zu starke Schmerzen habe", erklärte Brignone ihren Fans.

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Die Italienerin hatte alles daran gesetzt, die Folgen ihrer schweren Verletzung zu überwinden. Doch ihr Körper machte der Ausnahmeathletin einen Strich durch die Rechnung.

"Es war sicherlich eine sehr schwere Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu", so Brignone.

Damit verliert der Ski-Zirkus nur wenige Monate nach ihrem olympischen Doppel-Triumph in Cortina eine seiner erfolgreichsten Läuferinnen. Für Brignone endet eine große Karriere.