i Anna Gandler GEPA pictures Nach Fragezeichen ÖSV hat Entscheidung um Biathlon-Star Gandler getroffen Das Fragezeichen hinter dem Weltcup-Start von Anna Gandler ist beseitigt. Der ÖSV gab am Mittwoch sein endgültiges Biathlon-Aufgebot bekannt. Von Sport Heute 25.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Grünes Licht für Anna Gandler! Die 25-Jährige gehört zum elfköpfigen ÖSV-Aufgebot für den Biathlon-Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti. Das gab der Skiverband in einer Aussendung bekannt.

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Vor rund zwei Wochen war noch unklar gewesen, ob die Tirolerin beim Saisonstart mit von der Partie sein würde. Krankheitsbedingt hatte Gandler die internen Qualifikationsrennen in Vuokatti verpasst.

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Bei den anschließenden Testrennen im norwegischen Geilo musste die ÖSV-Hoffnung deshalb noch einen Formnachweis erbringen. Nun steht ihrem Weltcup-Start nichts mehr im Wege.

Neben Gandler schickt der ÖSV mit Anna Andexer, Anna Juppe, Tamara Steiner, Lara Wagner und Dunja Zdouc fünf weitere Damen ins Rennen. Bei den Herren bilden Lukas Haslinger, Thomas Marchl, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger das österreichische Aufgebot.

ÖSV-Biathlon-Chef Christoph Sumann blickt optimistisch auf den Saisonstart: "Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensiv gearbeitet und die Mannschaft hat sich gut entwickelt."

Besonders erfreulich sei für Sumann der interne Konkurrenzkampf, der die Athleten gegenseitig antreibe.

Los geht es in Kontiolahti am Donnerstag und Freitag mit den Einzelbewerben. Am Samstag folgen die Single-Mixed- und die Mixed-Staffel, am Sonntag stehen die Sprints auf dem Programm. Parallel dazu startet im schwedischen Idre Fjäll auch der zweitklassige IBU-Cup, in dem Österreich mit jeweils fünf Damen und Herren vertreten ist.