i Ski-Superstar Federica Brignone geht plötzlich in Ski-Pension. GEPA pictures Sie hört plötzlich auf Ski-Gigantin hat nach Schock-Rücktritt großen Wunsch Die Bombe ist geplatzt. Federica Brignone hat mit sofortiger Wirkung ihre Ski-Karriere beendet. Sie hat aber noch einen ganz großen Wunsch. Von Sport Heute 26.11.2026, 06:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Federica Brignone versetzte die Skiwelt am Mittwoch mit der Verkündung ihres Karriereendes in einen Schockzustand. Die italienische Ausnahmeathletin muss sich aufgrund anhaltender Schmerzen von der großen Ski-Bühne verabschieden. Einen großen Wunsch hat die Doppel-Olympiasiegerin von Cortina allerdings noch: Sie möchte ein letztes Rennen bestreiten.

Erst zu Wochenbeginn hatte sich die 36-Jährige in Cervinia wieder auf die Skier gewagt und damit Hoffnungen auf ein baldiges Weltcup-Comeback geweckt. Doch die Rückkehr auf Schnee brachte der Italienerin die bittere Erkenntnis, dass ihr Körper den Belastungen des Spitzensports nicht mehr gewachsen ist. "Doch in diesen zwei Tagen habe ich gemerkt, dass es nicht mehr geht", erklärte Brignone in ihrer emotionalen Videobotschaft.

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Noch ein letzter Auftritt

Ganz ohne einen letzten Auftritt auf der großen Ski-Bühne möchte sich die Italienerin allerdings nicht verabschieden. Einmal noch will die zweifache Gesamtweltcupsiegerin im Starthaus stehen und sich gebührend vom Rennsport verabschieden. "Ich weiß nicht, wo und wann", erklärte Brignone. Ein letztes Rennen sei aber ihr "großer Wunsch".

Hinter der 36-Jährigen liegen Monate voller Höhen und Tiefen. Bei einem schweren Sturz im April 2025 hatte sich Brignone einen komplizierten Bruch am linken Bein sowie einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Italienerin kämpfte sich zurück und krönte ihr Comeback bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina mit zwei Goldmedaillen im Riesenslalom und Super-G.

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Saisonstart verpasst

Doch die anhaltenden Beschwerden machten einen weiteren Eingriff notwendig. Brignone verpasste den Weltcup-Auftakt in Sölden sowie die anschließenden Rennen in Nordamerika. Nun musste sich die Italienerin eingestehen, dass eine Fortsetzung ihrer Karriere nicht mehr möglich ist. "Es war sicherlich eine sehr schwere Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu", erklärte sie.

Mit Brignone verliert der Ski-Zirkus eine seiner schillerndsten Persönlichkeiten. Je zwei Olympiasiege, Weltmeistertitel und Triumphe im Gesamtweltcup stehen in der beeindruckenden Erfolgsbilanz der Italienerin. Nach all den Triumphen und Rückschlägen bleibt der Ausnahmeathletin nun noch die Hoffnung auf einen letzten Auftritt vor ihren Fans.