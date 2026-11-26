i ÖSV-Star Vincent Kriechmayr. GEPA pictures "Meine Frau ist cleverer" "Bin dann Hausmann!" – Kriechmayr über Karriereende Vincent Kriechmayr lässt offen, ob es seine letzte Weltcup-Saison sein wird, hat aber bereits konkrete Pläne für die Zeit danach. Von Sport Heute 26.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vincent Kriechmayr startet mit großen Ambitionen in die neue Speed-Saison. Am Samstag steht mit dem Super-G das erste Rennen für die Speed-Herren auf dem Programm. Ob es die letzte Weltcup-Saison des Oberösterreichers sein wird, lässt der 35-Jährige allerdings offen.

Die Diskussionen rund um die Rückkehr seines Wunsch-Konditionstrainers Peter Meliessnig sind abgehakt, der volle Fokus gilt nun dem sportlichen Erfolg. Solange Kriechmayr mit der Weltspitze mithalten kann, denkt er nicht ans Aufhören.

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"Das werden wir sehen. Momentan macht es mir Freude. Aber ich muss konkurrenzfähig sein. Wenn ich nicht mehr vorne mitfahre, werde ich den Hut draufhauen. Das habe ich auch immer gesagt", erklärte der ÖSV-Star gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere hat der 20-fache Weltcupsieger allerdings bereits konkrete Pläne. Dabei setzt der Oberösterreicher auf seine Ehefrau und ehemalige Skirennläuferin Michaela Kriechmayr.

"Nach der Karriere bin ich dann Hausmann. Meine Frau ist viel cleverer als ich, sie darf das dann übernehmen. Sie hat einen coolen Beruf, hat mehr gelernt als ich. Sie soll dann die Kohle heimbringen. Ich koche gerne auf und mache den Haushalt", verriet Kriechmayr.