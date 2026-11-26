i Tim Ranner ist schwer gestürzt. Instagram Sohn von Legende Schwere Verletzung nach Horrorsturz! Sorge um ÖSV-Juwel Tim Ranner, Sohn von Ex-Abfahrtsstar Klaus Kröll, verletzte sich bei einem Trainingssturz schwer. Für den 20-Jährigen ist die Saison bereits gelaufen. Von Sport Heute 26.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Verletzungspech im ÖSV reißt nicht ab! Nachdem sich Nina Astner einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte, erwischte es mit Tim Ranner nun das nächste österreichische Ski-Talent.

Der 20-jährige Sohn des ehemaligen Abfahrtsstars Klaus Kröll kam bei einem Trainingslauf in Kanada zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass für ihn die Saison bereits gelaufen ist.

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"In Kanada lief es nicht so, wie ich gehofft hatte. Ein bitterer Abschluss der Saison, noch bevor sie richtig begonnen hat – aber so ist das eben im Sport", schrieb der Steirer auf Instagram.

Welche Verletzungen sich der Speed-Spezialist genau zugezogen hat, ließ er offen. Ein Foto in seinem Instagram-Beitrag zeigt allerdings, dass sich der Nachwuchsläufer einem operativen Eingriff am Knie unterziehen musste. Für den jungen ÖSV-Athleten beginnt damit bereits zu Saisonbeginn die lange Zeit der Rehabilitation.