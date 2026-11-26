Das Verletzungspech im ÖSV reißt nicht ab! Nachdem sich Nina Astner einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte, erwischte es mit Tim Ranner nun das nächste österreichische Ski-Talent.
Der 20-jährige Sohn des ehemaligen Abfahrtsstars Klaus Kröll kam bei einem Trainingslauf in Kanada zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass für ihn die Saison bereits gelaufen ist.
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"In Kanada lief es nicht so, wie ich gehofft hatte. Ein bitterer Abschluss der Saison, noch bevor sie richtig begonnen hat – aber so ist das eben im Sport", schrieb der Steirer auf Instagram.
Welche Verletzungen sich der Speed-Spezialist genau zugezogen hat, ließ er offen. Ein Foto in seinem Instagram-Beitrag zeigt allerdings, dass sich der Nachwuchsläufer einem operativen Eingriff am Knie unterziehen musste. Für den jungen ÖSV-Athleten beginnt damit bereits zu Saisonbeginn die lange Zeit der Rehabilitation.