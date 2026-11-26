i Patrick Wirth im jahr 2000. GEPA pictures Schwarzbär begegnet Bären-Schreck! Ex-ÖSV-Star hatte großes Glück Die Servicemänner des italienischen Ski-Teams begegneten in Copper Mountain einem Schwarzbären. Auch ein ehemaliger ÖSV-Star hatte Glück. Von Sport Heute 26.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierischer Schreck für den Ski-Zirkus in Copper Mountain! Die Servicemänner des italienischen Ski-Teams machten im US-Bundesstaat Colorado eine unheimliche Begegnung mit einem Schwarzbären. Auch beim ehemaligen ÖSV-Athleten Patrick Wirth sorgte der Vorfall für Aufregung.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, hatten die Italiener gerade ihren Wachscontainer verlassen und waren ins Auto gestiegen, als plötzlich ein Schwarzbär vor ihnen auftauchte. Die Begegnung ging glücklicherweise glimpflich aus. Ein Video des Vorfalls machte wenig später innerhalb des Ski-Zirkus die Runde.

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Auch der ehemalige österreichische Skirennläufer Patrick Wirth bekam die Aufnahmen zugeschickt. Besonders brisant: Der Vorarlberger hatte nur wenige Minuten zuvor dieselbe Strecke zu Fuß zurückgelegt.

"Ich habe den Wachscontainer rund zehn Minuten vor meinen italienischen Kollegen nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß verlassen. Deshalb hat mich schier der Schlag getroffen, als kurz nach meiner Ankunft in meinem Quartier das Video vom Bären auf meinem Handy eingegangen ist", schilderte Wirth gegenüber dem "Blick".

Der ehemalige ÖSV-Athlet, der in seiner aktiven Karriere einmal auf das Weltcup-Podest fuhr, hat aus dem Vorfall bereits seine Konsequenzen gezogen. Künftig will der Vorarlberger den Weg nicht mehr zu Fuß zurücklegen. Die Servicemänner hoffen unterdessen, von weiteren tierischen Begegnungen verschont zu bleiben.