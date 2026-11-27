Der erste Saisonsieg für Österreichs Ski-Damen ist da – wenngleich noch nicht im Weltcup. Rund 50 alpine Damen-Rennen verzeichnete die FIS in diesem Winter bereits über sämtliche Rennkategorien hinweg, mehr als 15 Nationen durften über Siege jubeln. Am Donnerstag schlug nun auch der ÖSV zu – dank Romy Sykora.
Die 19-jährige Tochter von Ex-Slalom-Ass Thomas Sykora triumphierte bei einem FIS-Nachwuchs-Riesentorlauf in Hippach im Tiroler Zillertal. Dabei setzte die Niederösterreicherin zur Halbzeit noch zur Aufholjagd an, lag 18 Hundertstelsekunden hinter der Italienerin Lavinia Paci.
Im zweiten Durchgang drehte die ÖSV-Nachwuchshoffnung den Spieß um. Sykora nahm ihrer Konkurrentin insgesamt 71 Hundertstel ab, jubelte am Ende über einen Vorsprung von 0,53 Sekunden. Mit Stella Terese Tschach (+1,18 Sekunden) schaffte es eine weitere Österreicherin aufs Stockerl.
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Interessant: Sykora bestreitet bereits ihre zweite Saison auf den Van-Deer-Ski von Marcel Hirscher, gehört seit diesem Winter dem ÖSV-C-Kader an. Im vergangenen Dezember gewann sie eine FIS-Abfahrt, im April triumphierte sie bei den slowenischen Juniorenmeisterschaften im Super-G.
Unterstützt wird die 19-Jährige von ihrem prominenten Papa. Thomas Sykora feierte in seiner aktiven Karriere neun Weltcup-Siege, holte zweimal die kleine Kristallkugel im Slalom und 1998 in Nagano Olympia-Bronze. Mittlerweile ist der 58-Jährige als Kamerafahrer für den ORF im Einsatz.
Nach den ersten Saisonrennen im Weltcup mit dem Tiefpunkt in Gurgl – eine Nullnummer im Damenslalom – machte sich rund um das ÖSV-Team schon Krisenstimmung breit. Nachwuchshoffnungen wie Sykora sind also Balsam auf die österreichische Ski-Seele.