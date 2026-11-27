i Johannes Lamparter ist wieder fit. Markus Berger / Red Bull Content Pool "Heute"-Talk mit Lamparter ÖSV-Star gesteht: "Ich habe einige Tränen verdrückt" Die Nordische Kombination startet im finnischen Ruka in die Saison. Weltcup-Titelverteidiger Johannes Lamparter gewährt im "Heute"-Talk Einblicke. Von Erich Elsigan 27.11.2026, 05:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor 114 Tagen brach sich Johannes Lamparter den Knöchel, das Syndesmoseband riss. Heute steht der Nordische Kombinierer beim Saisonauftakt im finnischen Ruka am Start. Eine Wunderheilung?

"Ich habe viel Arbeit in das Projekt reingesteckt, ich bin schmerzfrei. Mir gehen halt drei Monate Training ab", sagt der 25-Jährige im "Heute"-Gespräch. "Ich habe noch Defizite. Bis zur WM im März will ich in Topform sein."

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Die Verletzung inklusive Operation war nicht der einzige Rückschlag für Lamparter – die Nordische Kombi flog nach 102 (!) Jahren aus dem Olympiaprogramm. Ein Schock für die Athleten.

"Als ich davon erfahren habe, bin ich zusammengesackt und habe ein paar Tränen verdrückt. Mein Traum ist gestorben. Ich hätte nie gedacht, dass sie uns streichen", klagt der dreifache Medaillengewinner von den Spielen in Cortina. "Aber ich habe aus dem Tief relativ rasch rausgefunden. Ich mache diese Sportart nämlich nicht, um Olympiagold zu holen, sondern weil sie mir Spaß macht."

Einen konkreten Plan B hat Lamparter, der in seiner Freizeit leidenschaftlich auf dem Flügelhorn spielt, ohnehin nicht. "Wenn ich mal einen anderen Job mache, sollte er auf jeden Fall mit Bewegung, der Natur oder einem Handwerk zu tun haben. Es kann auch sein, dass ich in die Politik gehe, wer weiß. Ich bin jedenfalls keiner, der zehn Stunden im Büro vor einem Bildschirm sitzt."

Zukunftsmusik. "Die kommenden Jahre ordne ich ohnehin alles der Kombination unter. So schnell werden sie mich nicht los", grinst der Radsportfan, der "gerne mal die Königsetappe der Tour de France live vor Ort erleben würde." Die Antwort auf die Frage, wer sein aktueller Sport-Hero ist, liegt auf der Hand. "Tadej Pogacar. Mit ihm würde ich gerne einen Ratscher machen."

Apropos: "Heute" wollte auch wissen: Sprechen die Athleten in der Loipe miteinander? Gibt es Psychospielchen? "Eher weniger. Aber es kann durchaus sein, dass man im Rennen mit den Teamkollegen oder Gleichsprachigen ein paar Wörter austauscht. Aber eigentlich ist jeder in seinem Tunell. Es ist eine Einzelsportart, jeder will ganz oben stehen." Auch Lamparter möglichst schnell wieder.