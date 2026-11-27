i Snowboard-Star Ramona Hofmeister. GEPA pictures Nachwuchs ist da Olympia-Bronzene enthüllt ihr Baby-Glück Baby-Glück bei Ramona Hofmeister! Die deutsche Top-Snowboarderin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Von Sport Heute 27.11.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 30-Jährige veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein Foto ihres Partners, der eine Babyschale in der Hand hält. Der deutsche Snowboard-Verband bestätigte mittlerweile die Geburt des Kindes und teilte mit, dass "alle gesund und wohlauf" seien. Den Namen und das Geschlecht ihres Nachwuchses behielt die Wintersportlerin zunächst für sich.

Bereits im Juni hatte Hofmeister ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei der Wintereinkleidung der deutschen Snowboard-Teams im Oktober präsentierte sich die Oberbayerin mit rundem Babybauch und verriet, dass der Geburtstermin im November liege. In diesem Winter legt die 30-Jährige eine sportliche Pause ein, danach will sie allerdings wieder im Weltcup angreifen.

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Sie plant ihre Rückkehr

Hofmeister ist mit 29 Weltcup-Siegen die mit Abstand erfolgreichste deutsche Snowboarderin der Geschichte. Viermal sicherte sich die 30-Jährige den Gesamtweltcup, zudem jubelte sie über zwei WM-Medaillen und Olympia-Bronze bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Auch während ihrer Babypause will die Deutsche möglichst viele Weltcup-Rennen vor dem Fernseher oder live vor Ort verfolgen.

Sogar eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2030 in Frankreich kann sich die frischgebackene Mama vorstellen. Auf die Aussicht, dann mit einem Kleinkind das nächste Olympia-Abenteuer in Angriff zu nehmen, hatte Hofmeister im Oktober positiv reagiert: "Hört sich gut an, ja, das kann ich mir so vorstellen."

Einen konkreten Zeitplan für ihre Rückkehr in den Weltcup gibt es allerdings noch nicht. "Man muss halt erst mal schauen, wie es sich einspielt, wie es organisatorisch läuft", erklärte die 30-Jährige damals. Vorerst steht für die erfolgreiche Wintersportlerin das Familienglück im Vordergrund.