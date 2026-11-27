i Ski-Ass Julia Scheib. GEPA pictures Schweizer machen sich lustig Nach "Deitschn"-Sager – ÖSV-Star Scheib bekommt Fett ab Nach dem "Hauptsoch’ vor di Deitschn"-Sager von Julia Scheib machen sich die Schweizer in einem Ski-Podcast über die österreichischen Skistars lustig. Von Sport Heute 27.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihrem Sager "Hauptsoch’ vor di Deitschn" sorgte ÖSV-Star Julia Scheib bei ihrem Auftritt in der ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich" für einige Lacher. Nun sorgt die Aussage auch in der Schweiz für Gesprächsstoff – und spöttische Kommentare.

Im SRF-Ski-Podcast "Am Pistenrand" griffen die ehemaligen Skiprofis Tina Weirather und Marc Berthod sowie Comedian Michael Schweizer den Spruch der Steirerin auf. "Ich war da ein bisschen beleidigt", erklärte Weirather mit einem Schmunzeln.

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"Es ist doch eine jahrzehntelange Tradition. Und zwar die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz! Und jetzt haben sie sich einfach einen neuen Gegner gesucht", so die ehemalige Skirennläuferin aus Liechtenstein.

Comedian Schweizer konnte sich daraufhin einen Seitenhieb gegen den ÖSV nicht verkneifen: "Einen schwächeren Gegner. Einen, den sie vielleicht schlagen können. Hauptsache, sie haben die Deutschen geschlagen, wenn sie die Schweizer nicht mehr schlagen können."

Auch Berthod stimmte in die Spötteleien ein. "Was machen sie aber dann, wenn auch die Deutschen nicht mehr zu schlagen sind? Nehmen sie dann den nächsten, leichteren Gegner?", fragte der Schweizer. "Irgendwann ist man dann froh, vor Marokko zu sein", scherzte der Comedian.

Mit Blick auf den jüngsten Slalom-Sieg von Lara Colturi in Gurgl legte Berthod noch einmal nach: "Naja, Albanien kann man ja nicht mehr nehmen." Die passende Antwort auf die Sticheleien können die ÖSV-Asse auf der Piste liefern.