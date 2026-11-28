i ÖSV-Star Julia Scheib. GEPA pictures RTL in Killington Nur vier ÖSV-Stars: Das sind die Startnummern Der zweite Riesentorlauf der Saison steht auf dem Programm. Und der ÖSV ist nur mit einem Rumpfteam vertreten. Das sind die Startnummern. Von Sport Heute 28.11.2026, 08:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur vier Läuferinnen gehen am Samstag im Riesentorlauf von Killington an den Start. Der erste Durchgang beginnt um 15.30 Uhr, die Entscheidung geht dann um 18.30 Uhr über die Bühne. Und sämtliche ÖSV-Hoffnungen ruhen dabei auf Star Julia Scheib, die nach ihrem Ausfall beim Saisonstart in Sölden etwas gutzumachen hat. Die Kristallkugel-Siegerin der vergangenen Saison geht mit Nummer drei ins Rennen.

Als zweite ÖSV-Läuferin folgt Stephanie Brunner mit der Nummer 21, Franziska Gritsch hat die Nummer 25 erhalten. Am Ende des Feldes folgt dann noch Ricarda Haaser mit Startnummer 54. Eigentlich hätte Rot-Weiß-Rot neun Plätze gehabt, Österreichs Skiverband ließ diese aber ungenutzt.

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Die Nummern der Top-Läuferinnen

Eröffnet wird das Rennen von der Schwedin Sara Hector, gefolgt von Alice Robinson aus Neuseeland (2). Hinter Scheib folgt dann die Schweizerin Camille Rast (4). Danach geht dann Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin bei ihrem Heimspiel mit der Nummer fünf ins Rennen. Gefolgt von Landsfrau Paula Moltzan (6) – die Sölden-Siegerin. Thea Louise Stjernesund aus Norwegen schließt die Gruppe der Top-Läuferinnen ab (7).

Weiters im Fokus sind die für Albanien startende Lara Colturi (9), Zrinka Ljutic aus Kroatien (10), Nina O'Brien aus den USA (11), sowie die Deutschen Emma Aicher (14) und Lena Dürr (15). Nach den Top-15 folgen noch die italienische Weltklasse-Speedläuferin Sofia Goggia (16) und Wendy Holdener aus der Schweiz (17).

Der erste Riesentorlauf-Durchgang startet um 15.30 Uhr, der zweite Durchgang dann um 18.30 Uhr. Am Sonntag folgt noch ein Slalom.