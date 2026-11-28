i Marcel Hirscher "frisst" im Training die Tore. Ob und wann er es im Rennen macht, bleibt offen. Andreas Putz / Red Bull Content Pool Ski-Star meldet sich Hirscher: "Der neue Weltcupwinter stellt viele Fragen" Marcel Hirscher verrät in seinem Red-Bull-Blog, dass er noch keinen vollen Acht-Stunden-Arbeitstag auf der Rennstrecke verbracht hat. Von Sport Heute 28.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wann kehrt Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup zurück? Die Antwort auf diese Frage bleibt der 37-Jährige seinen Fans auch viereinhalb Wochen nach dem Saisonstart in Sölden schuldig. In Levi und Gurgl verzichtete der Gewinner von acht großen Kristallkugeln auf ein Antreten, auch in Übersee ist der für Holland fahrende Salzburger nicht dabei.

Wortspenden sind rar, via Instagram lässt Hirscher die Außenwelt zumindest am Training teilhaben. Im aktuellen Magazin "Red Bulletin" verfasste der siebenfache Weltmeister nun einen ausführlichen Text. Mit spannendem Inhalt.

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Legendäre Ski-Sternstunden in Rot-Weiß-Rot i ?

Hirscher philosophiert unter anderem über die Zeit an sich, macht sich Gedanken, bringt interessante Zahlen. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2019 wurden alle Laufzeiten seiner bis dahin 225-Karriererennen addiert. Ergebnis: 7Stunden, 17Minuten, 50Sekunden und 40Hundertstel.

"Nicht einmal ein voller Acht-Stunden-Arbeitstag. Verrückt! Ein Leben dem Skisport verschrieben – und dann zeigt die Stechkarte: zu früh gegangen", schreibt Hirscher.

Nach seinem Comeback vor zwei Jahren kamen weitere 3Minuten, 13Sekunden und 92Hundertstel auf der Rennpiste dazu. Ehe ein Kreuzbandriss die zweite Karriere stoppte.

Aber: Hirscher will es noch einmal wissen, feilt an seiner Form – und fragt: warum eigentlich? Die Antwort gibt er selbst. "Um besser zu werden. Also in meinem Fall: schneller. Noch immer. Und immer wieder."

Am Ende seiner Kolumne lässt der Ski-Gigant erneut aufhorchen. Er schreibt: "Der neue Weltcupwinter stellt viele Fragen – keine lässt sich im Vorhinein beantworten. Nicht einmal die, ob ich in meinem Rennläuferleben noch einen vollen Acht-Stunden-Arbeitstag zusammenbekomme." 38 Minuten, 55 Sekunden und 68 Hundertstel würden noch fehlen.