i Konnor Ralph GEPA pictures Bange Minuten am Bergisel Schwerer Sturz bei Ski-Spektakel in Innsbruck Das Big-Air-Spektakel am Innsbrucker Bergisel wurde von einem schweren Sturz überschattet. Für Matej Svancer setzte es eine Enttäuschung. Von Sport Heute 27.11.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die sportlichen Geschehnisse rückten am Freitagabend am Innsbrucker Bergisel zwischenzeitlich völlig in den Hintergrund. Der US-amerikanische Freeskier Konnor Ralph kam beim "Airdrenaline" schwer zu Sturz, musste minutenlang im Auslauf medizinisch versorgt werden.

Der US-Amerikaner wurde anschließend in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. Erste erleichternde Nachrichten folgten: Ralph sei bei Bewusstsein, sein Zustand stabil.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Svancer mit ungewöhnlicher Showeinlage

Aus österreichischer Sicht verlief das Heimevent für Medaillen-Hoffnung Matej Svancer enttäuschend. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner verpatzte bereits seinen ersten Sprung und büßte damit seine Chancen auf einen Spitzenplatz ein.

"Es war ein Trick, der ziemlich schwierig ist auf so einem Konstrukt", erklärte der 22-Jährige. "Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering sein wird."

Seinen zweiten Sprung nutzte der Wahl-Innsbrucker kurzerhand für eine ungewöhnliche Showeinlage. Svancer verzichtete auf seine Skistöcke, sprang stattdessen mit einer Red-Bull-Dose in der Hand über die Schanze. Am Ende musste sich der Österreicher mit 59,00 Punkten und Rang elf begnügen.

Österreicher jubelt über Karriere-Bestleistung

Für einen rot-weiß-roten Lichtblick sorgte hingegen Julius Forer. Der Vorarlberger landete mit 156,25 Punkten auf dem sechsten Platz und feierte damit ausgerechnet beim Heimevent sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis.

"Es war unglaublich, hat so viel Spaß gemacht. Ich bin mehr als zufrieden, es hat mehr oder weniger alles geklappt wie gewollt", jubelte Forer. Den Sieg sicherte sich der US-Amerikaner Cody Laplante mit 185,00 Punkten vor dem Italiener Miro Tabanelli (181,25) und dem Schweden Jesper Tjader (168,25).