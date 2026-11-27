Die sportlichen Geschehnisse rückten am Freitagabend am Innsbrucker Bergisel zwischenzeitlich völlig in den Hintergrund. Der US-amerikanische Freeskier Konnor Ralph kam beim "Airdrenaline" schwer zu Sturz, musste minutenlang im Auslauf medizinisch versorgt werden.
Der US-Amerikaner wurde anschließend in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. Erste erleichternde Nachrichten folgten: Ralph sei bei Bewusstsein, sein Zustand stabil.
Aus österreichischer Sicht verlief das Heimevent für Medaillen-Hoffnung Matej Svancer enttäuschend. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner verpatzte bereits seinen ersten Sprung und büßte damit seine Chancen auf einen Spitzenplatz ein.
"Es war ein Trick, der ziemlich schwierig ist auf so einem Konstrukt", erklärte der 22-Jährige. "Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering sein wird."
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Seinen zweiten Sprung nutzte der Wahl-Innsbrucker kurzerhand für eine ungewöhnliche Showeinlage. Svancer verzichtete auf seine Skistöcke, sprang stattdessen mit einer Red-Bull-Dose in der Hand über die Schanze. Am Ende musste sich der Österreicher mit 59,00 Punkten und Rang elf begnügen.
Für einen rot-weiß-roten Lichtblick sorgte hingegen Julius Forer. Der Vorarlberger landete mit 156,25 Punkten auf dem sechsten Platz und feierte damit ausgerechnet beim Heimevent sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis.
"Es war unglaublich, hat so viel Spaß gemacht. Ich bin mehr als zufrieden, es hat mehr oder weniger alles geklappt wie gewollt", jubelte Forer. Den Sieg sicherte sich der US-Amerikaner Cody Laplante mit 185,00 Punkten vor dem Italiener Miro Tabanelli (181,25) und dem Schweden Jesper Tjader (168,25).