i ÖSV-Star Vincent Kriechmayr. GEPA pictures Super-G in Copper Mountain Das sind die Nummern für erstes Speed-Rennen der Saison Die Ski-Stars geben im Weltcup wieder Gas. In Copper Mountain steht mit dem Super-G das erste Speed-Rennen der neuen Saison auf dem Programm. Von Sport Heute 28.11.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Startschuss für die schnellsten Skifahrer der Welt. Auf die erste Abfahrt der neuen Saison müssen Ski-Fans zwar noch warten, beim Super-G in Copper Mountain (USA) werden am Samstag aber erstmals die ganz langen Latten angeschnallt. Los geht es um 19.45 Uhr.

Und gleich der zweite Starter ist mit Marco Schwarz eine ÖSV-Hoffnung. Eröffnet wird die neue Speed-Saison durch den Tschechen Jan Zabystran. Daniel Hemetsberger erhielt die Startnummer vier. Österreichs Top-Speedläufer Vincent Kriechmayr geht dann mit Startnummer acht ins Rennen. Stefan Babinsky erhielt die Nummer zehn, Raphael Haaser die 14.

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Die weiteren ÖSV-Läufer: Lukas Feurstein (26), Stefan Eichberger (29), Manuel Traninger (39), Andreas Ploier (62) und Patrick Feurstein (66).

Die Gruppe der Top-Läufer eröffnet Franjo von Allmen aus der Schweiz mit der Nummer sechs, gefolgt von Dominik Paris aus Italien (7) und Kriechmayr. Stefan Rogentin (SUI) erhielt Nummer neun, Superstar Marco Odermatt die Nummer 11. Mit großer Spannung wird das Comeback des Franzosen Cyprien Sarrazin erwartet, er zog die Startnummer zwölf, gefolgt vom Italiener Giovanni Franzoni (13). Alexis Monney aus der Schweiz schließt die Topgruppe mit Nummer 15 ab.

Der Super-G in Copper Mountain startet um 19.45 Uhr, am Sonntag steht dann noch ein Riesentorlauf auf dem Programm.