i ÖSV-Superstar Matej Svancer. GEPA pictures Er trinkt in der Luft ÖSV-Star macht bei Heimspiel verrückten Red-Bull-Sprung Ganz verrückter Stunt von Österreichs Freeski-Ass Matej Svancer am Innsbrucker Bergisel. Er hatte keine Siegchance mehr, zog dann eine Flugshow ab. Von Sport Heute 28.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Aktion sorgte für Aufsehen! Österreichs Freeski-Ass Matej Svancer lieferte beim Big-Air-Weltcup, beim sogenannten "Airdrenaline" am Innsbrucker Bergisel am Freitagabend eine spektakuläre Showeinlage ab. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner griff zu einer Dose seines Sponsors Red Bull – und trank während des Sprungs daraus. Es war vor allem ein Werbe-Coup für den Flügel-verleihenden Kopfsponsor des ÖSV-Stars.

Sportlich war der Heimbewerb für den 22-Jährigen nach einem missglückten ersten Versuch praktisch schon gelaufen. "Ich habe eher auf Tricks zurückgegriffen, die ich auf größeren Jumps mache. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering ist. Ich habe mich anpassen müssen", erklärte Svance, der noch Dritter der Qualifikation war, nach dem Bewerb.

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Show-Einlage statt Siegchance

Da die Stockerlplätze bereits außer Reichweite waren, nutzte der Wahl-Innsbrucker seinen zweiten Sprung für eine außergewöhnliche Show. Ohne die eigentlich vorgeschriebenen Skistöcke, dafür mit einer Energy-Drink-Dose in der Hand, stürzte sich Svancer über die Schanze und nahm mitten in der Luft einen Schluck. Die Fans waren aus dem Häuschen, auch der ÖSV-Star selbst hatte sichtlich Spaß an seiner Aktion: "Der hat sein müssen. IOch hoffe, der Crowd hat es gefallen."

In der Endabrechnung musste sich Svancer mit 59 Punkten und Rang elf begnügen. Für ein sportliches Ausrufezeichen aus österreichischer Sicht sorgte hingegen Julius Forer. Der Vorarlberger landete mit 156,25 Punkten auf dem sechsten Platz und feierte damit sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Cody Laplante vor dem Italiener Miro Tabanelli und dem Schweden Jesper Tjader.

Überschattet wurde das Spektakel vor rund 10.000 Fans von einem schweren Sturz des US-Amerikaners Konnor Ralph, der nach einer Behandlung im Auslauf in die Innsbrucker Klinik gebracht werden musste. Sein Zustand war laut ersten Informationen stabil. Am Samstag stehen am Bergisel die Snowboard-Stars rund um Österreichs Olympiasiegerin Anna Gasser im Mittelpunkt.