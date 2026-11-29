i Marc Marquez überkamen nach seinem letzten Rennen die Emotionen. IMAGO/Anadolu Agency "Werde ich nie wieder erleben" Tränen beim letzten Rennen – Marquez fährt auf Platz 2 Mit einem Podestplatz verabschiedet sich Marc Marquez von der Motorsport-Bühne. Beim Saisonfinale in Valencia fließen die Tränen. Von Sport Heute 29.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einem goldenen Motorrad fuhr Marc Marquez am Sonntag in den Motorsport-Ruhestand. Der zehnfache Motorrad-Weltmeister verabschiedete sich beim Saisonfinale in Valencia mit einem zweiten Platz von der MotoGP – und sorgte für emotionale Szenen. In der Ducati-Box, auf den Tribünen und selbst bei den Streckenposten flossen die Tränen.

"Das werde ich nie wieder erleben können. Danke für eure Unterstützung", dankte der scheidende MotoGP-Superstar den spanischen Fans in Valencia. Zuvor flossen dem 33-Jährigen Tränen über die Wangen, er rang mehrere Sekunden um Fassung und wurde von seinen Emotionen überrumpelt.

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Dass der Marquez auch bei seinem letzten Auftritt nichts zu verschenken hatte, stellte er bereits in der ersten Kurve unter Beweis. Nach einem durchwachsenen Start riskierte der Spanier viel, setzte sich zwischenzeitlich sogar an die Spitze des Feldes.

In weiterer Folge zog Aprilia-Pilot Raul Fernandez davon, feierte einen ungefährdeten Sieg. Marquez krönte seine außergewöhnliche Karriere mit einem letzten Podestplatz.

106 Siege und zehn WM-Titel

"Dieses Rennen hat wieder einmal gezeigt, warum er einer der Größten ist", erklärte Ducati-Geschäftsführer Claudio Domenicali. "Ich danke ihm für alles."

Mit Marquez verliert der Motorrad-Rennsport einen seiner erfolgreichsten Piloten der Geschichte. Bereits im Alter von sechs Jahren bestritt der Spanier seine ersten Minibike-Rennen, mit 15 debütierte er in der 125er-Weltmeisterschaft. Über die Moto2 führte ihn sein Weg mit gerade einmal 20 Jahren in die Königsklasse.

Dort benötigte Marquez nur zwei Rennen für seinen ersten Sieg. Insgesamt brachte es der Spanier in seiner Laufbahn auf 303 Rennen, 106 Siege und zehn Weltmeistertitel, acht davon in der Königsklasse. Seine Karriere war allerdings nicht nur von sportlichen Höhenflügen, sondern auch von schweren Stürzen, Verletzungen und mühsamen Comebacks geprägt.