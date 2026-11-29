i David Alaba IMAGO/Marco Canoniero 1:0 gegen Florenz Alaba schmort bei Udinese-Befreiungsschlag auf der Bank Udinese gelingt im Kellerduell der Serie A gegen Florenz ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. ÖFB-Star David Alaba sieht den Sieg von der Bank. Von Sport Heute 29.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Udinese Calcio gelingt im Duell der Abstiegskandidaten der langersehnte Befreiungsschlag in der Serie A. Sandi Lovric (9.) schoss sein Team zum 1:0-Sieg gegen Nachzügler Fiorentina. ÖFB-Star David Alaba hatte allerdings keinen Anteil daran – der Innenverteidiger kam nicht zum Einsatz und verfolgte den Sieg seiner Mannschaft das ganze Spiel über von der Bank.

Nach seiner rund fünfwöchigen Verletzungspause (Muskelzerrung in der Wade) stand der Österreicher zuvor bereits beim 1:1 gegen Bologna im Kader von Udinese – und wurde in der 87. Spielminute eingewechselt, um die Defensive zu stärken.

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Udinese im Aufwärtstrend

Mit dem zweiten Saisonsieg schafft der Klub des ÖFB-Stars vorerst den Sprung aus den Abstiegsrängen. Mit neun Punkten aus 13 Spielen befindet sich Udinese auf dem 17. Tabellenplatz – und damit genau über dem Strich.

Viel wichtiger: Mit dem Sieg gegen den direkten Abstiegs-Konkurrenten aus Florenz konnte Udinese den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen. Ob das Team sich nachhaltig stabilisiert hat, wird sich am kommenden Sonntag zeigen: Dann steht für Alaba und Co. mit dem Duell gegen Juventus Turin der nächste Härtetest an.