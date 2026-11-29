i Jürgen Heil und seine Grazer konnten wieder nicht überzeugen. GEPA pictures Ried und Hartberg torlos Sturm kassiert gegen die WSG fünfte Niederlage am Stück Sturm Graz steckt tief in der Krise. Gegen die WSG Tirol setzte es nach einem schwachen Auftritt eine 1:2-Niederlage – die fünfte am Stück. Von Sport Heute 29.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sturm Graz gerät immer tiefer in die Krise – und langsam wird es auch für Trainer Fabio Ingolitsch eng. Die Schwarz-Weißen müssen gegen die WSG Tirol in der Bundesliga die vierte Niederlage am Stück hinnehmen und warten seit wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen auf einen Sieg.

Zum Mann des Spiels wurde Nikolai Baden Frederiksen. Der Stürmer führte die Wattener mit einem Doppelpack (34., 45+3.) in der ersten Halbzeit zum Sieg. Die Steirer verkürzten in der Schlussphase durch ein Eigentor von Marco Boras (82.) auf 1:2 – doch dabei blieb es.

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Den Anschluss zum Spitzentrio Rapid, Salzburg und LASK haben die Steirer durch die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge nun endgültig verloren. Statt Meisterrennen muss das Ingolitsch-Team nun um einen Platz in den Top Sechs zittern.

Sturm kämpft um Top-Sechs

Mit 19 Punkten liegen die Steirer am sechsten Platz und haben damit nur noch drei Punkte Vorsprung auf Altach (Platz sieben) und die WSG Tirol (Platz acht). Sogar die Austria rückte nach zwei Siegen am Stück auf fünf Punkte an die Grazer heran und befinden sich in Schlagdistanz.

Die WSG baute derweil ihre beachtliche Serie gegen Sturm aus. Die Tiroler sind nun seit vier Spielen gegen die Steirer ungeschlagen – dabei gelangen drei Siege.

Einziger Hoffnungsschimmer: Star Otar Kiteishvili kehrte nach seiner langen Verletzungspause erstmals seit September zurück in den Kader und feierte in der 64. Spielminute prompt sein Comeback.

Ried und Hartberg ohne Tore

Im Parallelspiel trennten sich die SV Ried und Hartberg mit einem torlosen Unentschieden. In einer munteren Partie hätten beide Teams die Partie auf ihre Seite ziehen können, vergaben jedoch gute Torchancen aus aussichtsreichen Positionen. Damit bleiben beide Teams weiter auf Kurs in Richtung Top Sechs. Hartberg (21 Punkte) ist aktuell das beste steirische Team, liegt auf dem vierten Tabellenplatz – direkt gefolgt von den Oberösterreichern (20 Punkte) auf Platz fünf.