i Liverpool gegen Everton Reuters 1:1 gegen Everton Liverpool verspielt Derbysieg durch bitteres Eigentor Der FC Liverpool kommt im Merseyside-Derby gegen Everton nach einem Eigentor nicht über ein 1:1 hinaus. Von Sport Heute 29.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Derby-Frust beim FC Liverpool! Die "Reds" mussten sich am zwölften Spieltag der Premier League auswärts beim Stadtrivalen Everton mit einem 1:1 begnügen. Ein Eigentor kostete den Favoriten den Sieg.

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Dabei erwischte Liverpool einen Traumstart. Bereits in der fünften Minute brachte der ehemalige Salzburg-Star Dominik Szoboszlai die Gäste nach Vorarbeit von Florian Wirtz in Führung.

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Doch die Freude währte nur kurz. In der 25. Minute beförderte Liverpool-Verteidiger Jeremie Frimpong den Ball ins eigene Netz und verhalf den "Toffees" damit zum Ausgleich.

Liverpool bestimmte über weite Strecken das Geschehen und fand auch die besseren Torchancen vor. Ein weiterer Treffer wollte den "Reds" allerdings nicht mehr gelingen.

Durch die Punkteteilung verpasst Liverpool den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Premier League. Stadtrivale Everton rangiert nach dem Derby-Remis auf Platz acht.