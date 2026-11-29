i Baumgartner stach als Leipzig-Joker. IMAGO/Jan Huebner Ausgleich in Minute 94 Baumgartner vermiest ÖFB-Star die Tabellenführung Christoph Baumgartner rettet RB Leipzig als Joker ein 2:2 gegen Freiburg. ÖFB-Kollege Philipp Lienhart verpasst damit den Sprung an die Spitze. Von Sport Heute 29.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Krimi in der deutschen Bundesliga!

Christoph Baumgartner bewahrte RB Leipzig am Sonntag mit einem späten Treffer vor einer Niederlage beim SC Freiburg. Der ÖFB-Teamspieler traf in der 94. Minute per Volleyschuss nach einem Einwurf zum 2:2-Endstand.

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Dabei musste sich Baumgartner zunächst mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Leipzig-Trainer Martin Demichelis gab Christopher Nkunku in der Startelf den Vorzug. Doch der Niederösterreicher wurde nach seiner Einwechslung zum Helden.

Freiburg hatte durch Tore Matanovic (11.) und Eggestein (43.) bereits mit 2:0 geführt. Nkunku (53.) und Baumgartner (94.), der in Minute 66 als Joker kam, trafen zum 2:2.

"Es ist schwer, hier zu spielen. Da musst du den Punkt erst mal mitnehmen. Die sind positiv ekelig. Da musst du dagegen halten", sagte Baumgartner.

Bitter ist der späte Gegentreffer für einen ÖFB-Kollegen. Philipp Lienhart stand bei Freiburg in der Startelf, verpasste mit den Breisgauern durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze.