i Konrad Laimer Reuters, Instagram Lange verletzt out Bittere Ausfallzeit! Laimer teilt erstes Spitalsbild Konrad Laimer meldet sich erstmals nach seiner Operation zu Wort! Der ÖFB-Star teilt ein Foto aus dem Krankenbett und gibt sich kämpferisch. Von Sport Heute 29.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lebenszeichen aus dem Spital! Konrad Laimer hat sich nach seiner Operation am rechten Sprunggelenk erstmals bei seinen Fans gemeldet.

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Der Bayern-Star veröffentlichte auf Instagram ein Foto aus dem Krankenbett und richtete eine kämpferische Botschaft an seine Anhänger: "Der erste Schritt ist getan. Jetzt heißt es, hart zu arbeiten und stärker zurückzukommen."

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Dem 29-jährigen Salzburger steht eine lange Zwangspause bevor. Wie die deutsche "Bild" berichtet, müssen die Münchner rund drei Monate auf den österreichischen Nationalspieler verzichten. Der FC Bayern selbst hatte zunächst keine genaue Ausfallzeit bekannt gegeben.

Laimer hatte sich am Samstag beim torlosen Remis gegen den Hamburger SV eine Sehnenluxation am rechten Sprunggelenk zugezogen. Der ÖFB-Star war in der 52. Minute für Lennart Karl eingewechselt worden, musste nur 35 Minuten später selbst wieder vom Platz.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff Schlimmes befürchtet. "Normalerweise könnte man da normal weglaufen, aber er kann das nicht. Das ist kein gutes Zeichen", erklärte der Belgier. Am Sonntag folgte die bittere Diagnose.

Für die Münchner ist der Ausfall des Österreichers ein weiterer schwerer Rückschlag. Mit Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Serge Gnabry fehlen Kompany ohnehin zahlreiche Leistungsträger.

Für Laimer beginnt nach der Operation nun der lange Weg zurück auf den Fußballplatz.