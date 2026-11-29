i Thomas Helmer IMAGO/APress Europameister und TV-Moderator Deutscher Fußball-Star zieht mit Frau ins Dschungelcamp Vom Fußballplatz in den australischen Dschungel! Europameister Thomas Helmer soll gemeinsam mit seiner Ehefrau Yasmina Filali ins RTL-Camp ziehen. Von Sport Heute 29.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich eine Sensation im Dschungelcamp an? Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll erstmals ein prominentes Ehepaar gemeinsam als Kandidaten in die reguläre Ausgabe der RTL-Kultshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" einziehen.

Dabei soll es sich um Fußball-Europameister Thomas Helmer (61) und Schauspielerin Yasmina Filali (51) handeln.

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Helmer feierte 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel, kickte während seiner aktiven Karriere unter anderem für Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Nach seinem Karriereende machte er sich als TV-Moderator (Sport1-"Doppelpass") und Fußballexperte einen Namen. Nun könnten statt Fußballanalysen Ekelprüfungen und Reis mit Bohnen auf ihn warten.

Besonders pikant ist die Liebesgeschichte der beiden. Im Sommer 2022 hatte das Ehepaar nach 21 gemeinsamen Jahren überraschend seine Trennung bekannt gegeben. Die Eltern zweier gemeinsamer Kinder ließen sich allerdings nie scheiden.

Im Juni dieses Jahres folgte dann das überraschende Liebes-Comeback. In einem gemeinsamen YouTube-Video machten Helmer und Filali ihre Wiedervereinigung öffentlich. Aus einer ursprünglich begonnenen Trennungstherapie war schließlich eine Paartherapie geworden.

Die Gagen der Dschungel-Stars i ?

Jetzt könnte im australischen Dschungel das nächste Abenteuer auf das Ehepaar warten. Dort würden Helmer und Filali nicht nur gemeinsam die Strapazen des Camp-Lebens meistern müssen, sondern auch gegeneinander um die Dschungelkrone kämpfen. Eine offizielle Bestätigung der Teilnahme steht allerdings noch aus.