1:0! Coach Ismael landet bei LASK-Sieg auf Tribüne

Sechster Liga-Sieg in Folge für den LASK! Die Oberösterreicher zwangen die Admira mit 1:0 in die Knie. Coach Valerien Ismael sah im Finish Gelb-Rot.

Der LASK bleibt auf der Überholspur! Drei Tage nach der glorreichen 4:1-Europacup-Kür gegen Eindhoven erfüllten die Linzer in der Bundesliga die Pflicht – 1:0 gegen Tabellenschlusslicht Admira. Das Goldtor erzielte Thomas Goiginger, der in der 30. Minute eine schöne Kombination zu seinem fünften Saisontreffer vollendete.Der amtierende Vizemeister zementierte mit dem sechsten "Dreier" in Folge Rang zwei ein. Gleichzeitig bleibt man Spitzenreiter Salzburg auf den Fersen, ist mit den Mozartstädtern vor deren Abendspiel gegen Wolfsberg sogar punktgleich.Der LASK hatte gegen die Admira wenig Mühe, wie ein Blick in die Statistik untermauert. 65:35 Prozent Ballbesitz, 14:5 Schüsse, 453:183 angekommene Pässe. Zwar kamen die Südstädter nach der Pause, Zählbares schaute dabei nicht heraus.Nach der Länderspielpause gastiert der LASK in Wattens. Fehlen wird dabei Coach Valerien Ismael , der im Finish wegen einer hämischen Applaus-Geste in Richtung Schiedsrichter mit Gelb-Rot auf die Tribüne verbannt wurde. Die Admira empfängt die Austria.