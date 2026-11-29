i 46 Jahre lang war Wolfgang Thurner als Lehrer tätig. Auch in der Pension möchte der ehemalige HTL-Professor weiterarbeiten und sucht deshalb einen neuen Job. (Symbolbild) istock Genug vom Ruhestand 1 Tag krank in 46 Jahren: Lehrer sucht Job in Pension Nach 46 Berufsjahren sucht Ex-HTL-Professor Wolfgang T. eine neue Aufgabe. Bei einem Bewerbungstag in Wien hofft er auf eine neue Anstellung in Wien. Von Wien Heute 29.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine sinnvolle Beschäftigung finden, regelmäßig außer Haus kommen und unter Menschen sein: Das wünscht sich Wolfgang Thurner für seinen Ruhestand. Der ehemalige HTL-Professor für Gebäudetechnik und Elektrotechnik sucht deshalb einen neuen Job. Besonders wichtig ist ihm dabei die soziale Komponente.

In 46 Jahren nur ein Tag krank

Dabei hat Thurner bereits 46 Berufsjahre hinter sich, in denen er nach eigenen Angaben nur einen einzigen Tag im Krankenstand war. "Mit 65 musst du gehen", erzählt er. An der HTL Spengergasse durfte er allerdings länger unterrichten. Doch nur zu Hause zu sitzen ist nichts für den Wiener. Am Dienstag (17. November) besuchte er nun einen Bewerbungstag des Gebäudedienstleisters ISS in Wien.

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Daniela Colleoni, Director People & Culture bei ISS. Gemeinsam mit der Vollpension will das Unternehmen Pensionisten neue Jobmöglichkeiten bieten. Denise Auer

Bewerben bei Kaffee und Buchteln

Hinter der Aktion "Deine Erfahrung zählt" stehen ISS und das Wiener Sozialunternehmen Vollpension. ISS bietet unter anderem Reinigung, Empfang und Verpflegung an. Die "Vollpension" betreibt Generationencafés, in denen ältere Menschen arbeiten. Gemeinsam wollen sie Pensionisten neue Jobmöglichkeiten eröffnen.

Jobs für Pensionisten: Hier kannst du dich melden Anbieter: ISS Österreich in Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen Vollpension Bewerbung: ISS Job-Center, Lassallestraße 1, 1020 Wien Ansprechpartnerin: Marinelle Tenorio (ISS) Telefon: +43 664 80574 1215 Online-Bewerbung: https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen Wichtig: Die Bewerbungen laufen direkt über ISS. Die Vollpension unterstützt die Initiative als Partner.

Beim Bewerbungstag im ISS Job-Center in Wien-Leopoldstadt konnten Interessierte bei Kaffee und Buchteln mit den Verantwortlichen sprechen. Eine Anmeldung oder ein Lebenslauf waren nicht notwendig. Im Mittelpunkt standen die beruflichen Erfahrungen und persönlichen Wünsche.

Erfahrung soll weiterhelfen

Thurner möchte sein Wissen auch künftig sinnvoll einsetzen und damit einem Unternehmen einen Mehrwert bieten. Vom ersten Kontakt mit ISS zeigt er sich angetan: "Die ISS-Leute waren sehr nett und sehr kompetent." Angeboten werden unter anderem Jobs in der Reinigung, Essensausgabe, Rezeption und Garderobe, sogar im Österreichischen Parlament.

Die Bilder des Tages i ?

Wer den Termin verpasst hat, kann sich beim ISS Job-Center in der Lassallestraße 1 in Wien-Leopoldstadt oder unter +43 664 80574 1215 über offene Stellen informieren. Ob der ehemalige Lehrer bald einen neuen Arbeitsplatz findet, ist noch offen. Er möchte sein Wissen jedenfalls auch nach dem Ende seiner Lehrtätigkeit weitergeben.