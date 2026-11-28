Im Zuge eines Konzertes von Rapper RAF Camora in Wien wurde eine Frau von einem Security-Mitarbeiter im Bereich der Toiletten in einem völlig aufgelösten und offensichtlich beeinträchtigten Zustand aufgefunden. Die Frau wurde umgehend zur Sanitätsstelle gebracht und die anwesenden Polizeibeamtinnen verständigt.
Bei der ersten Befragung gab die Frau an, im Zuge des Konzertes einen Mann kennengelernt und von diesem ein Getränk angenommen zu haben. In weiterer Folge könne sie sich an keine weiteren Ereignisse mehr erinnern.
Da die Frau über Schmerzen im Intimbereich klagte und sich in einem beeinträchtigten Zustand befand, wurde sie durch die Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Abklärung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
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Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen. Die Polizei bittet insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise.
Diese werden, (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01- 31310-25300 erbeten.