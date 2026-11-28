i RAF Camora spielte in der ausverkauften Stadthalle in Wien. Archivbild Auf Toilette gefunden Frau bei RAF-Camora-Konzert in Wien vergewaltigt Eine Frau nahm bei einem Konzert ein Getränk von einem Mann an. Danach fehlte ihr jede Erinnerung. Mit Schmerzen im Intimbereich kam sie ins Spital. Von André Wilding 28.11.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zuge eines Konzertes von Rapper RAF Camora in Wien wurde eine Frau von einem Security-Mitarbeiter im Bereich der Toiletten in einem völlig aufgelösten und offensichtlich beeinträchtigten Zustand aufgefunden. Die Frau wurde umgehend zur Sanitätsstelle gebracht und die anwesenden Polizeibeamtinnen verständigt.

Mann auf Konzert kennengelernt

Bei der ersten Befragung gab die Frau an, im Zuge des Konzertes einen Mann kennengelernt und von diesem ein Getränk angenommen zu haben. In weiterer Folge könne sie sich an keine weiteren Ereignisse mehr erinnern.

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Da die Frau über Schmerzen im Intimbereich klagte und sich in einem beeinträchtigten Zustand befand, wurde sie durch die Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Abklärung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Polizei ermittelt

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen. Die Polizei bittet insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise.

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Diese werden, (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01- 31310-25300 erbeten.