i Die Polizei konnte den Mann festnehmen. iStock Ehestreit eskaliert Mann (44) schlägt Ehefrau – dann verletzt er Beamtinnen Ein 44-Jähriger attackierte seine Frau und ging später auch auf Polizisten los. Zwei Beamtinnen wurden bei der Festnahme verletzt. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien-Liesing kam es am Donnerstagabend zu gewalttätigen Szenen in einer Wohnung. Gegen 21.45 Uhr eskalierte dort der Streit zwischen einer Frau (46) und ihrem 44-jährigen Ehemann komplett.

Im Zuge dessen soll der Mann die 46-Jährige körperlich attackiert haben. Schlussendlich wurde die Polizei verständigt. Aber auch die einschreitenden Beamten konnten die Lage nicht beruhigen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

44-Jähriger festgenommen

Die Polizisten sprachen zunächst ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 44-jährigen Türken aus. Als sie ihn dann aufforderten, dringend notwendige Gegenstände einzupacken und die Wohnung zu verlassen, kam es zur nächsten Eskalation.

Der Mann reagierte äußerst aufbrausend und aggressiv. Obwohl die Polizisten ihn aufforderten, sein Verhalten einzustellen, wollte sich der 44-Jährige nicht beruhigen und blieb in der Wohnung.

Die Bilder des Tages i ?

In weiterer Folge wollten die Beamten den Verdächtigen festnehmen. Dagegen wehrte sich der Türke mit Tritten und Bissen. Am Ende konnte der Mann festgenommen werden. Dabei wurden zwei Beamtinnen verletzt.