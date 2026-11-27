Der Verdächtige war noch vor Ort, als die Beamten eintrafen. Beim Anblick der Polizei lief er in Richtung Wattmanngasse (Wien-Hietzing) davon.
Weit kam er nicht: Die Beamten holten ihn nach wenigen Metern ein und nahmen ihn vorläufig fest.
Die Verglasung des Geschäfts hielt dem Einbruchsversuch mit dem Feuerlöscher stand. Von den mehreren Glasschichten wurde laut Polizei nur eine beschädigt.
Auch am Geschäft direkt daneben entdeckten die Beamten Schäden an der Eingangstür und Spuren an der Scheibe.
Auf dem Gehsteig vor den Lokalen lagen ein Stehtisch und ein Kanaldeckel. Ob auch diese Schäden mit dem 22-Jährigen in Verbindung stehen, ist noch Teil der Ermittlungen.