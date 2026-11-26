i Nach einsetzendem Schnee-Chaos wurden bereits dutzende Flüge gecancelt oder nach hinten verschoben. Ein Wiener steckt seit Stunden fest. Leserreporter "AUA hat völlig kapituliert" Wiener Passagier soll nun zwei Tage auf Flieger warten Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstag für Probleme im Flugverkehr in Schwechat. Passagiere sitzen wegen massiven Verspätungen am Airport fest. Von Community Heute 26.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für tausende Flug-Gäste mutiert der Aufenthalt am Schwechater Airport am Donnerstag zum Spießrutenlauf! Nach einsetzendem Schnee-Chaos wurden bereits dutzende Flüge gecancelt oder nach hinten verschoben. Ein Wiener steckt seit Stunden fest, seine Maschine wurde auf Samstag verschoben.

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Einmal bis zum Rollfeld und zurück

Ein Flug von Wien nach Berlin, der ursprünglich am Donnerstag kurz nach 9 abheben sollte, wurde aufgrund des Schnee-Chaos verschoben. Als voraussichtliche Abflugzeit wurde zunächst 14.50 Uhr angegeben. Für die betroffenen Reisenden bedeutet das eine Verspätung von satten fünfeinhalb Stunden.

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"Heute"-Leser Alexander ist einer der betroffenen Passagiere. Rund acht Stunden wartete der Wiener auf neue Informationen und den Abflug nach Berlin – nun steht fest: Er bleibt am Schwechater Airport stecken.

Zunächst ging es bis zum Abflug-Gate, in weiterer Folge sollen die Fluggäste aber bis zum Check-In-Bereich zurückgebracht worden sein. Nach langer Wartezeit ging es dann in den Airport-Bus Richtung Flieger – nur um rund 15 Minuten später wieder zurückgebracht werden. Ein Leserreporter-Video zeigt das Chaos.

"AUA hat völlig kapituliert"

"Die AUA hat völlig kapituliert", resümiert Alexander die skurrile Lage am Flughafen. Die Austrian Airlines informieren ihre Kunden am Flughafen via Durchsagen und in den sozialen Medien sowie auf der Homepage über die derzeitige Verkehrslage.

Später ging es Für Alexander dann tatsächlich noch in einen Flieger, doch in der Maschine dann das nächste Problem: Aufgrund der gesetzlichen Arbeitszeit musste die Crew die Segel streichen, der Flug auf Samstag umgebucht werden. Für Alexander geht es wohl nicht nach Berlin, er hätte im Laufe des Donnerstags in der deutschen Hauptstadt sein sollen: "Ich brauche nichts mehr in Berlin."

Für Alexander ist der Tag am Schwechater Airport jedenfalls spannend verlaufend, wenn auch etwas enttäuschend: "Das hier ist abenteuerlicher als meine 14-Tages-Reise nach China."

AUA muss jetzt 9.000 Fluggäste umbuchen

Wie aus einer "Heute"-Anfrage an die "AUA" hervorgeht, sorgten die heftigen Schneefälle für massive Probleme am Flughafen Wien. Hunderte Menschen standen Schlange, um Informationen zu bekommen, wie ein Leserreporter-Video zeigt.

"Zahlreiche Flüge sind verspätet oder mussten sogar gestrichen werden. Rund 9.000 Passagiere der Austrian Airlines sind betroffen", erklärt eine Pressesprecherin gegenüber "Heute".

Das sagt Airport

Laut Pressesprecher des Flughafens sind aufgrund der anhaltenden Schneefälle auch der Winterdienst und die Enteisung weiterhin im Einsatz. "Die Schneeräumung der Betriebsflächen läuft auf Hochtouren", heißt es.

Aufgrund der Witterungsbedingungen müssen alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden. Derzeit komme es daher zu Verzögerungen bei Abflügen und teilweise auch bei Ankünften. "Wir rechnen mit einer Entspannung der Situation in den Abendstunden", so der Flughafensprecher.