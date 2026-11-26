i Minusgrade und Schnee können Saimen nichts anhaben – er springt trotzdem ins eisige Wasser. Leserreporter Eiskaltes Vergnügen Mann geht trotz Minusgraden in Steyr im Eis schwimmen Schnee und Minusgrade halten Saimen (36) nicht von seinem Hobby ab. Der Oberösterreicher wagt sich trotz Minusgrade ins eisige Nass. Von Justine Gull 26.11.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Oberösterreicher bekommt trotz eisiger Temperaturen keine kalten Füße! Saimen (36) aus Steyr geht seit mittlerweile drei Jahren einem außergewöhnlichen Hobby nach: Regelmäßig wagt er sich in die eiskalten Fluten der Steyr. Auch der Wintereinbruch am Donnerstag kann dem 36-Jährigen nichts anhaben.

Während sich andere bei diesem Wetter lieber unter einer warmen Decke verkriechen, zieht es den Oberösterreicher ins Wasser. Bei einer Wassertemperatur von gerade einmal 1,5 Grad und einer Außentemperatur von minus einem Grad absolviert Saimen heuer sein erstes Winterbad im Schnee.

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"Eiskalt, aber ein unvergessliches Erlebnis!", erklärt der selbsternannte Schwanenflüsterer. Ganz alleine ist der 36-Jährige bei seinen eisigen Ausflügen übrigens nicht: Regelmäßig bekommt der Oberösterreicher tierische Gesellschaft von Schwänen, die ihn bei seinen Badeausflügen begleiten.

Eiskalter Kick mit Risiken

Für viele sorgt das Eisbaden für den ultimativen Kick. Der Kopf wird klar, der Körper ist plötzlich hellwach und das Adrenalin schießt durch die Adern. Doch was auf Social Media nach einem coolen Trend aussieht, bedeutet für den Körper eine enorme Belastung.

Der plötzliche Kontakt mit eiskaltem Wasser kann einen Kälteschock auslösen und Puls, Atmung sowie Blutdruck stark beeinflussen. Besonders Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten deshalb vorab ärztlich abklären lassen, ob Eisbaden für sie überhaupt geeignet ist. Auch gesunde Menschen sollten sich nicht unvorbereitet oder alleine ins eisige Nass wagen. Nachmachen sollte man Saimens Aktion also nicht – dazu gehört eine professionelle Vorbereitung.