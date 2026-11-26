Skrupelloser Überfall auf eine betagte Wienerin! Bereits am 3. November kam es gegen 20.40 Uhr in der Corvinusgasse in Wien-Liesing zu einem brutalen Wohnungsraub. Zwei junge Burschen stehen im Verdacht, eine 86-Jährige in ihrer Wohnungstür niedergestoßen zu haben.
Anschließend sollen die beiden eine Aktentasche samt Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe aus der Wohnung geraubt haben. Mit ihrer Beute flüchteten die Verdächtigen über das Stiegenhaus in unbekannte Richtung.
Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, nahm umfangreiche Ermittlungen auf. Dabei konnten die Beamten Aufnahmen einer Überwachungskamera sicherstellen, auf denen die beiden Tatverdächtigen zu sehen sind. Nun geht die Wiener Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit den Fahndungsbildern an die Öffentlichkeit.
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Gesucht werden insbesondere Zeugen, denen die beiden Verdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.