Da hatten die vier Frauen ihre Rechnung wohl ohne die Wiener Polizei gemacht! Am Mittwoch knapp nach 11.00 Uhr wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf der Simmeringer Hauptstraße auf das Quartett aufmerksam. Die Frauen verhielten sich im Bereich eines Bekleidungsgeschäfts verdächtig.
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Kurz darauf sollen die mutmaßlichen Taschendiebinnen in einem Einkaufszentrum zugeschlagen haben. Doch weit kamen sie mit ihrer Beute nicht: Die Polizisten schritten ein und nahmen alle vier Frauen vorläufig fest.
Glück im Unglück für das Diebstahlsopfer: Die gestohlene Geldbörse konnte sichergestellt und wieder ausgehändigt werden. Für die vier Bulgarinnen (26, 37 und 46) ging es hingegen zunächst in den Arrestbereich.
Bei der Polizei steht nun der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls im Raum. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm deshalb die weiteren Ermittlungen.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle vier Frauen auf freiem Fuß angezeigt.