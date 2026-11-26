i In Simmering wurden vier Taschendiebinnen auf frischer Tat erwischt. Leserreporter (Archiv) Coup in Shoppingscenter Vier Frauen auf Diebestour – Wiener Polizei schlägt zu Vier Frauen gerieten in einem Einkaufszentrum ins Visier der Polizei. Kurz darauf klickten für die mutmaßlichen Taschendiebinnen die Handschellen. Von Community Heute 26.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da hatten die vier Frauen ihre Rechnung wohl ohne die Wiener Polizei gemacht! Am Mittwoch knapp nach 11.00 Uhr wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf der Simmeringer Hauptstraße auf das Quartett aufmerksam. Die Frauen verhielten sich im Bereich eines Bekleidungsgeschäfts verdächtig.

Kurz darauf sollen die mutmaßlichen Taschendiebinnen in einem Einkaufszentrum zugeschlagen haben. Doch weit kamen sie mit ihrer Beute nicht: Die Polizisten schritten ein und nahmen alle vier Frauen vorläufig fest.

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Glück im Unglück für das Diebstahlsopfer: Die gestohlene Geldbörse konnte sichergestellt und wieder ausgehändigt werden. Für die vier Bulgarinnen (26, 37 und 46) ging es hingegen zunächst in den Arrestbereich.

Kripo übernimmt Ermittlungen

Bei der Polizei steht nun der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls im Raum. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm deshalb die weiteren Ermittlungen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle vier Frauen auf freiem Fuß angezeigt.