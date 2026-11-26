i Nach dem heftigen Schneefall könnte in den kommenden Tagen Glatteis zum Problem werden. iStock Rettung warnt Nach dem Schnee droht jetzt die nächste Gefahr Der Wintereinbruch hält Österreichs Einsatzkräfte auf Trab. Doch auch in den kommenden Tagen ist besondere Vorsicht geboten. Von Österreich Heute 26.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hängengebliebene Lkw, verunfallte Autos und abbrechende Äste: Der heftige Schneefall sorgte am Donnerstag österreichweit für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Doch mit dem Schneechaos ist es noch nicht getan. In den kommenden Tagen könnte vor allem Glatteis zum Problem werden.

Die Einsatzkräfte mussten im Laufe des Vormittags auch vermehrt wegen herabgestürzter Äste ausrücken. Dabei gab es auch Verletzte.

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Vorsicht bei Spaziergängen

Die Stadt Wien mahnt deshalb zur besonderen Vorsicht in Parks und Wäldern. Unter der Last des nassen Schnees können weiterhin Äste abbrechen oder sogar ganze Bäume umstürzen. Spaziergänger sollten bei Schnee und Glatteis nur geräumte oder gestreute Wege benutzen.

Auch die Wiener Berufsrettung blickt mit Sorge auf die kommenden Tage. Zwar seien die Gehsteige am Donnerstag noch nicht extrem glatt gewesen, doch das könnte sich laut Rettungssprecherin Corina Had bald ändern, berichtet die "Kronen Zeitung".

Temperaturen bleiben im Keller

Auch am Freitag bleibt es in Österreich überwiegend trüb und kalt. Vor allem in der Osthälfte des Landes können zunächst noch vereinzelt Schneeflocken fallen. Regional lockert es im Tagesverlauf wieder auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen minus vier und plus zwei Grad.